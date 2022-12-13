شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب زيادة الوزن أثناء وبعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر النساء بالعديد من التغييرات أثناء وبعد انقطاع الطمث وقد يزيد الوزن فى هذه الفترة، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتعامل مع هذا الموقف، ويمكن أن يعمل كل منهما جنبًا إلى جنب مع الآخر ، مما يزيد من تعقيد الموقف، في حين أنه من السهل إلقاء اللوم على هذا التغييرعلى مستويات هرمون الاستروجين وحدها ، فقد يكون هناك المزيد من الأسباب وراء ذلك، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أحداث طبيعية فى هذه السن

مع تقدمنا ​​في السن ، تنخفض كمية الكتلة العضلية الكلية والهزيلة وستكون الدهون هي البديل، يتم وضع الدهون في أماكن غير متناسبة ، مما يعني أنها لا تنتقل بالتساوي في الجسم وتميل إلى التراكم في البطن.

مع تقدمك في العمر ، يميل التمثيل الغذائي إلى التباطؤ أيضًا و هو عملية ضرورية يقوم بها جسمك بشكل طبيعي عن طريق تحويل الطعام إلى طاقة، مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة ، تقل طاقة الجسم لتكوين كتلة عضلية ، لذلك ينتهي بنا الأمر بمزيد من الدهون.

يمكن أن تكون الوراثة مشكلة

علم الوراثة هي الصفات الموجودة في حمضنا النووي التي قدمها لنا آباؤنا، يمكن أن تغير الاختلافات في علم الوراثة كيفية استجابة الناس لعلاجات معينة ولها صلة باحتمالية الإصابة بأمراض عائلية معينة.

إذا عانت والدتك من زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث (أو أعراض أخرى) ، فمن المحتمل أن تعاني من نفس الشيء أو ما شابه.

قلة النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً أمر ضروري لأن هذا يحدث عندما يعاد الجسم ضبط نفسه ويحدث الكثير من المعالجة الفسيولوجية ، بما في ذلك التمثيل الغذائي. يمكن أن يؤدي نقص النوم المزمن إلى أمراض أخرى ، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

كانت هناك دراسات تظهر أن هناك خطرًا متزايدًا للإصابة بالسمنة من قلة النوم، زيادة تناول الطعام ، والتغيرات في التمثيل الغذائي ، وانخفاض الطاقة وقلة النشاط البدني من العوامل المساهمة.

قد يقع اللوم على الهرمونات لأنه من الشائع حدوث الهبات الساخنة والتعرق الليلي ، مما يؤدي إلى نوم غير مريح، التغيرات الهرمونية في مزاجك ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى قلة النوم، يمكن أن يسبب نقص هرمون الاستروجين والبروجسترون الذي تعاني منه النساء أثناء انقطاع الطمث انقطاع النفس أثناء النوم، يعني توقف التنفس أثناء النوم إيقاظ نفسك من الشخير وعدم إدراك ذلك ، وبالتالي تقليل جودة نومك.

التغييرات في نمط الحياة

نميل إلى أن نصبح أقل نشاطًا مع تقدمنا ​​في العمر، نحن ندرك بالفعل أنه يجب علينا البقاء نشطين لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن. كما ذكرنا سابقًا ، مع تقدمنا ​​في العمر ، نفقد كتلة العضلات ، ويتم وضع الدهون في مكانها. للحفاظ على كتلة العضلات ، علينا أن نظل نشيطين.

من الممكن أيضًا أن تؤدي التغييرات في النظام الغذائي إلى زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث، قد تؤدي تغيرات الحالة المزاجية من تقلب الهرمونات وقلة النوم إلى إجهاد الأكل وتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

التغييرات الأيضية

هناك تذبذب في عدد الهرمونات الجنسية التي تحدث مع سن اليأس ، والتي يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة الوزن. سيستمر المبيضان في إفراز الأندروجين ، مثل التستوستيرون ، ومع هذه الزيادة في هرمون التستوستيرون ، يقل هرمون الاستروجين في جسمك. يمكن أن تؤدي زيادة هرمون التستوستيرون إلى زيادة تراكم الدهون في البطن.

تشمل التغييرات الأيضية الأخرى التي يمكن رؤيتها مع انقطاع الطمث ضعف تحمل الجلوكوز ومقاومة الأنسولين ومشاكل الكوليسترول، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة كمية دهون البطن التي قد تتعرض لها النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث.