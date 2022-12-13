بيروت - نادين محمد - لا تنتهي رحلتكِ إلى الرشاقة بعد تخسيس الوزن الذي كنتِ ترغبين في التخلص منه، وحصولكِ على الوزن المثالي، بل الأمر كلّه هو عبارة عن أسلوب حياة سوف تتبعينه، لتظلي مُحافظة على رشاقتكِ، خاصة في المرحلة الأولية بعد رحلة فقدان الوزن، حيث ستحتاجين إلى اتباع أنظمة صحيّة يتبعها تمارين رياضية لتثبيت الوزن.

وفي "الجميلة" إليكِ بعض أنواع تمارين رياضية لتثبيت الوزن، قد تساعدكِ في الحفاظ على رشاقتكِ.

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أثناء مرحلة تثبيت الوزن، قد تحتاجين إلى بعض الأوزان لتقوية العضلات، ولهذا سوف يفيدك هذا التمرين الذي يركز على الذراعين ومنطقة الأرداف.

- قفي بثبات مع ظهر مفرود، ومن ثم ابدئي بثني قدميكِ، مع الحفاظ على الظهر مستقيم، لعدّة ثواني، وعند الوقوف مرة أخرى استخدمي الأوزان مع رفع ذراعين مثنيين لأعلى، بحيث تكون كفة يدكِ تلامس ذقنكِ.

تمرين السلم

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سوف تستخدمين أداة السلم، للطلوع والنزول عليها للقيام بالتمرين.

- يمكنكِ الصعود قدم تلو الأخرى مع التكرار لمدة 10 مرات.

- وفي تمرين آخر قومي بالصعود بالقدم اليمنى، ومن ثم استخدمي اليسرى وارفعيها اتجاه الصدر دون أن تلمس السلم، مع التكرار 10 مرات أو أكثر.

تمرين تمدد القدم

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تمرينات التمدد عامة مفيدة في كل الأوقات، وبشكل خاص في مرحلة تثبيت الوزن، حيث تساعد على تقوية العضلات، والشعور بمرونة أفضل للجسم.

- قفي بشكل ثابت مع وضع اليدين عند الخصر.

- ابدئي بالميل مع تحريكِ قدميك لتأخذي شكل المثلث، مع ثني الركبة للقدم التي تحركت للأمام قليلاً، حتى تشعري بالشد في القدم الأخرى، مع التكرار على الناحية الأخرى.

تمرين عضلة الأدراف وتقوية الركبة

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هذا التمرين يركز أيضاً على عضلات الأدراف، وفي نفس الوقت يمنحكِ قوة لعضلات الذراعين، باستخدام الأوزان.

- قفي بثبات مع ظهر مفرود

- خذي خطوة للأمام، مع ثني القدم الخلفية، بحيث تلامس ركبيتكِ الأرض.

- حافظي على منطقة الظهر مفرودة في هذا الوضع.

- عودي مرة أخرى إلى وضع الثبات، مع التبديل مع القدم الأخرى.

- وبإمكانكِ أثناء ملامسة ركبتكِ الأرض، استخدام الذراعين بثنيهما للأمام.

- كرري التمرين من 10 إلى 15 مرة.

المصدر: healthier.qld.gov.au

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