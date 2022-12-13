توابل تُضاف للماء لتحسين الهضم 

بيروت - نادين محمد - نعلم جميعًا مدى فائدة مياه الشرب للصحة والبشرة والشعر. كثيرا ما نسمع الناس يتحدثون عن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا. إنه يساعد بالتأكيد على تنظيم درجة حرارة الجسم ، ويبقيكِ رطبة من الداخل إلى الخارج ويحافظ أيضًا على تشغيل وظائف الجسم في حالة جيدة.

بدلًا من شرب الماء العادي، لاسيما إذا كنتِ لا تفضلين مذاقه، يمكنكِ إضافة بعض المكونات الطبيعية لتعزيز قيمته وتحسين مذاقه، هذا من شأنه يساعدكِ على تحسين الهضم، كما أن له دورًا بارزًا في تخسيس الوزن.

الصورة من موقع freepik

توابل لتحسين الهضم:

1- النعناع

النعناع يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل ويحميكِ من الانتفاخ واحتباس الماء، كما أنه علاج لاضطراب البطن. قومي بقطف أوراق النعناع ووضعها في زجاجة الماء العادية، ارتشفي منها طوال اليوم.

الصورة من موقع istockphoto

2- الليمون

الليمون له خصائص توازن معدل الحموضة كما يساعد على تسريع عملية الهضم، ويقي من الحموضة والانتفاخ. الليمون له خصائص فعالة في إنقاص الوزن أيضًا. ما عليك سوى قطع الليمون إلى شرائح ووضعه في زجاجة المياه العادية. ارتشفي منه طوال اليوم.

3- خل التفاح

خل التفاح له خصائص توازن الأس الهيدروجيني ويساعد على الهضم بشكل أفضل. يساعد أيضًا على موازنة درجة الحموضة الداخلية الكلية للجسم ويعزز عملية التمثيل الغذائي. أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب ماء واشربيه طوال اليوم.

الصورة من موقع istockphoto

4- الخيار

الخيار يرطب وينعش البشرة، كما يقلل من الانتفاخ واحتباس الماء. الخيار رائع لإزالة السموم من الجسم بشكل عام. قومي بتقطيع 1 خيار وضعيها في زجاجة المياه.

5- القرفة

لها خصائص فعالة في التخلص من السموم وفقدان الوزن. يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع الانتفاخ ويفتت الدهون. أضيفي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى 1 كوب ماء.

6- الزنجبيل

الصورة من موقع unsplash

هو مضاد للالتهابات طبيعي، كما أنه يقلل الانتفاخ واحتباس الماء. قومي بتقطيع قطعة واحدة من الزنجبيل متوسط الحجم وضعيها في زجاجة المياه العادية.

المصدر: women's health

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