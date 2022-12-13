شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الليمون يقلل من الإصابة بأمراض القلب ويقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدى الفوائد الصحية لشرب الليمون الفيتامينات، والمعادن. حيث إن عصير الليمون يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، والفيروسات، ويمكن أن يكون مساعدًا لصحة الإنسان، وفقًا لما نشره موقع Lajollamom.

هناك 10 فوائد صحية لشراب عصير الليمون





1. يقوي جهاز المناعةيحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ، وهو مفيد لمحاربة نزلات البرد. لكن السؤال الذي كان لدي كان ، لماذا؟ عندما نظرت في الأمر أكثر، اكتشفت أن فيتامين ج قد ثبت أنه يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء. 2. الليمون مفيد لعقلكإنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، والتي تظهر الأبحاث أنها تحفز وظائف المخ والأعصاب . دعونا نحفر أعمق. تحتوي ليمونة واحدة فقط على 80 ملليجرام من هذا المعدن الأساسي. 3. يقلل من الإصابة بامراض القلبيساعد البوتاسيوم الموجود في الليمون في التحكم في ضغط الدم ، لكن هذا ليس كل شيء،قد يقلل فيتامين سي الذي تحصل عليه من شرب ماء الليمون الدافئ في الصباح من خطر الإصابة بأمراض القلب ،والأوعية الدموية والسكتة الدماغ.





4. عصير الليمون يوازن درجة الحموضة في الجسمفي الآونة الأخيرة ، ربما لاحظت أن الناس يتحدثون كثيرًا عن تقليل حموضة الجسم عن طريق تناول الأطعمة القلوية وشربها. قد تتفاجأ عندما تعلم أنه في حين أن عصير الليمون حامضي خارج الجسم ، فإن تأثيره قلوي بعد أن يتم استقلابه بالكامل.

وهذا يعني أن شرب ماء الليمون في الصباح يمكن أن يرفع درجة الحموضة في الجسم ، ويعزز وظيفة الخلايا الصحية وهيكلها ويخلق بيئة أقل ملاءمة للبكتيريا والفيروسات.





4. يساعد في إنقاص الوزنيحتوي الليمون على نسبة عالية من ألياف البكتين ، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في الجوع ... إذا كنت تأكل ليمونة كاملة. ويفقد بعض الناس الوزن Kبسرعة أكبر بمجرد زيادة استهلاكهم للمياة.





6. يساعد ماء الليمون على الهضميساعد عصير الليمون في طرد المواد غير المرغوب فيها. يشجع الكبد على إنتاج الصفراء ، وهو حمض ضروري للهضم. هذا مهم عندما تفكر في أن إحدى الدراسات أظهرت أن أكثر من 30٪ من الرجال والنساء فوق سن الستين يعانون من التهاب المعدة الضموري ، وهي حالة تتميز بقلة حمض المعدة أو انعدامها.

يعد شرب ماء الليمون الدافئ مفيدًا لك لأنه يمكن أن يساعد في تحريك الجهاز الهضمي في الصباح دون زيادة التحميل عليه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الهضم الفعال يقلل منحرقة المعدة والإمساك ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحمض الموجود في الليمون الذي يسبب لك حرقة المعدة





7. ماء الليمون مدر للبولسيؤدي شرب ماء الليمون الدافئ طوال اليوم إلى زيادة معدل التبول ، مما يساعدك على التنقية. لذلك ، يتم إطلاق السموم من الجسم بمعدل أسرع ، مما يحافظ على صحةالمسالك البولية.





8. ينقي البشرة

يساعد فيتامين سي الموجود في ماء الليمون الدافئ على تقليل التجاعيد والعيوب من خلال المساعدة في تطهير الدم من السموم. بالإضافة إلى شربه ، يمكن استخدام ماء الليمون مباشرة على الندوب للمساعدة.

ستتمتع ببشرة جميلة ومشرقة في وقت قصير حيث أن العناصر الغذائية الموجودة في الليمون تغذي بشرتك من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل.





9. وينعش النفسلا يجعل ماء الليمون الدافئ أنفاسك أفضل فحسب ، بل يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأسنان والتهاب اللثة.





10. قد يساعد الليمون حتى في مشاكل الجهاز التنفسيفإن شرب ماء الليمون الدافئ يساعد في القضاء على التهابات الصدر ووقف السعال المزعج. يُعتقد أنه مفيد للأشخاص المصابين بالربو والحساسية أيضًا. قد يكون السبب في ذلك هو أن فيتامين C الموجود في عصير الليمون يعزز جهاز المناعة ، كما أن مركب الليمونين يساعد الجسم على مقاومة مسببات الربو نتيجة لذلك.

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الليمون الجسم في محاربته لمسببات الحساسية والمهيجات. وقد تساعد الخصائص المطهرة للليمون في منع تراكم المخاط.