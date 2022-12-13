شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: تحذر المرضى من مضاعفات جراحة الليزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مسودة توصياتها، إن المرضى بحاجة إلى أن يكونوا على دراية أفضل بمضاعفات جراحة العيون بالليزك ، مثل جفاف العين أو الألم المزمن، موضحة إنها جمعت معلومات جديدة حول المخاطر المرتبطة بالليزك ، مثل زيادة جفاف العين ، والتي قد تسبب أيضًا عدم الراحة ومشاكل بصرية، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

تعد جراحة العيون بالليزك هي الجراحة الانكسارية بالليزر الأكثر شيوعًا لتصحيح مشاكل الرؤية، أثناء الجراحة ، يتم استخدام الليزر لتغيير شكل الأنسجة الشفافة على شكل قبة في مقدمة العين (القرنية). يخضع ما يقدر بنحو 700000 مريض في الولايات المتحدة للجراحة كل عام.

أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أن المرضى قد لا يتلقون معلومات بصيغة تسمح لهم باتخاذ قرار مستنير بشأن إجراء عملية الليزك، يتم تقديم التوصيات الواردة في هذه الإرشادات للمساعدة في ضمان إبلاغ المرضى بالمخاطر الكبيرة المرتبطة بالليزك قبل اختيار هذا النوع من الجراحة وإبلاغهم بأحدث المعلومات حول هذه الأجهزة ، كما جاء في المسودة.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، تشمل المضاعفات المحتملة لجراحة العيون بالليزك الالتهاب أو العدوى،وعلى الرغم من أنه ليس من غير المعتاد الشعور بانزعاج خفيف بعد الجراحة مباشرة ، إلا أنه في بعض المرضى قد لا يختفي الألم أبدًا "وقد يكون مقاومًا للعلاج.

وأضافت، أن الجراحة قد تسبب أو تفاقم الأعراض البصرية ، مثل الوهج أو الهالات ، والشكوى الأكثر شيوعًا هي صعوبة القيادة، علاوة على ذلك ، لا يزال بعض الأشخاص بحاجة إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة بعد الجراحة ، أو قد ينخفض ​​مستوى تصحيح الرؤية بمرور الوقت ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.