شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني من الحموضة والانتفاخ؟ إليك أسباب هذه الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحموضة والانتفاخ من أعراض الاضطرابات المختلفة المرتبطة بالأحماض في الجسم، ويكون تجنب الأطعمة المقلية والدهنية لتقليل حدوث هذه الأعراض يعد من أهم الحيل.

فيعاني العديد من الأشخاص من الحموضة والانتفاخ بشكل يومي، فهما أعراض بعض الاضطرابات المرتبطة بالحمض في الجسم، ويمكن أن يعاني البعض من الحموضة التي قد تترافق مع حرقة في المعدة وشعور بألم خفيف أو إحساس حارق في الصدر، و من ناحية أخرى، فإن الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء في المعدة مع انتفاخ البطن.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أنه قد تكون الاضطرابات المرتبطة بالأحماض بسبب القرحة أو تكوين تآكل في المعدة، ويمكن أن يكون بسبب ارتداد الحمض.



وحول ذلك قال الدكتور بانكاج بوري ، مدير أمراض الجهاز الهضمي وعلوم الكبد، مستشفى فورتيس إسكورتس أنه يميل المرضى الذين يعانون من ارتجاع المريء إلى الشعور بأن الطعام يخرج في صدورهم والذي يمكن أن يكون أيضًا حرقة في المعدة، وذلك نظرًا لأن الحموضة والانتفاخ من أعراض الاضطرابات المرتبطة بالحمض، فإن المرضى الذين يعانون من أي اضطراب يعانون من الامتلاء وحرقة في الجزء العلوي من البطن أسفل المنطقة الشرسوفية أي المكان الذي تنضم فيه الضلوع.



وفي بعض الأحيان، تحدث الحموضة والانتفاخ بسبب ارتداد الحمض الناتج عن التآكل والتقرح في المعدة ، وهو ما يسمى بعسر الهضم.



ومع ذلك، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من هذه الأعراض دون أي قرح أو ارتجاع حمضي وهذا ما يسمى بعسر الهضم غير القرحي.

وفي أوقات أخرى، يمكن أن يرتبط الانتفاخ أيضًا باضطراب في الأمعاء أو حرق ثلج في المعدة مصحوبًا بالحموضة ويمكن تخفيفه بعد مرور البراز.

ويمكن أن يكون الانتفاخ مرتبطًا بالطعام بعدة طرق، ويمكن أن يحدث عندما يأكل الشخص طعامًا يمكن أن يؤدي إلى تكوين مفرط للغاز. ويمكن أن يحدث أيضًا عندما لا تهضم الطعام جيدًا. يؤدي هذا الطعام غير المهضوم إلى زيادة الغازات. إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو اضطرابات الأمعاء وزيادة الغازات إنتاجه سيسبب الانتفاخ .

فقد يغير الإفراط في تناول الطعام الدهني من فائدة الأمعاء ويجعلك تشعر بالانتفاخ، وأضاف: "تناول وجبة ثقيلة بالخارج تحتوي على الكثير من الشحوم والدهون مما يجعلك تشعر بالانتفاخ. ويمكن أن يحدث أيضًا أثناء الالتهابات بسبب الطعام الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ".

ولذا يجب فهم شدة الحموضة والانتفاخ، فإذا كان الشخص أكبر سنًا في الخمسينيات والستينيات من العمر ويعاني من أعراض مستمرة لفقدان الوزن أو القيء أو الدم في البراز ، فيجب فحص حالته من قبل الطبيب.



ومع ذلك ، ستكون الاستشارة الطبية كافية إذا كان الشخص في حالة 20 ثانية ، "قال الدكتور بوري.



فالطريقة الأكثر شيوعًا لمعالجة الحموضة والانتفاخ هي تناول مضادات الحموضة أو الأدوية التي تعمل على تحييد الحمض وتغليف بطانة أنبوب الطعام والمعدة.



مع ضرورة تجنب المسكنات لأنها يمكن أن تسبب القرحة. يجب تجنب الكثير من الوجبات المقلية والدهنية لأنها ستؤثر على فائدة الأمعاء وترتبط بكميات عالية من ارتجاع الحمض. من الأفضل تناول وجبات صغيرة متكررة على الوجبات الكبيرة. نصح الدكتور بوري بعدم الاستلقاء مباشرة بعد الوجبة. خذ ساعة أو ساعة ونصف قبل الاستلقاء بعد الوجبة. تناول وجباتك مبكراً قليلاً في الليل ، مضيفاً أن التمرين يساعد في تحسين نظام الأمعاء.



إذا كنت تعاني من الحموضة، فإن ثمار الحمضيات ستجعلك تشعر بسوء. ستجعلك القهوة أيضًا تشعر بمزيد من الحموضة. الابتعاد عن التدخين والكحول والأطعمة المقلية والقهوة. قد يزيد من الارتجاع، وتشكيل القرحة، والارتجاع المعدي المريئي (GERD) والأعراض المرتبطة بالحمض.