شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب المفاصل الشبابى مجهول السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الأطفال والمراهقين قبل سن 16 عامًا ويمكن أن يسبب هذا المرض المزمن الألم والتهاب المفاصل، ويشمل أكثر من أربعة مفاصل خلال الأشهر الستة الأولى من المرض، وهناك 7 أنواع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ويطلق عليهم اسم مجهول السبب لأنه لا يوجد أحد متأكد حقًا من السبب المحدد لهذه الحالات.

أنواع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب:

1 - التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب المجموعي: يؤثر هذا النوع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب على الجسم بأكمله. يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالتهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب المجموعي من حمى يومية عالية تصل إلى ذروتها في المساء وتختفي خلال النهار لمدة أسبوعين على الأقل ، وهي سمة مميزة للمرض.

2 - التهاب المفاصل القليل: تتأثر أربعة مفاصل أو أقل في الأشهر الستة الأولى من هذا المرض. يؤثر الألم والتصلب والتورم في الغالب على الكاحلين أو الركبتين. ويمكن تصنيف هذا النوع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب على أنه مستمر إذا تأثرت أربعة مفاصل أو أقل بعد ستة أشهر أو امتدت إذا تأثرت أكثر من أربعة مفاصل بعد ستة أشهر. الأطفال المصابون بالتهاب المفاصل القليل هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القزحية.

3 - التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب متعدد المفاصل سالب العامل الروماتويدي: يؤثر هذا الشكل من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب على خمسة مفاصل أو أكثر خلال الأشهر الستة الأولى من المرض. الأهداف الأساسية هي المفاصل الصغيرة في اليدين والمفاصل الحاملة للوزن في الأطراف السفلية. الأطفال المصابون بهذا النوع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب يكون اختبارهم سلبيًا لعامل الروماتويد (بروتين ينتجه الجهاز المناعي) في الدم.

4 - التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب متعدد المفاصل إيجابي العامل الروماتويدي: يصيب أيضًا خمسة مفاصل أو أكثر خلال الأشهر الستة الأولى من المرض. يشبه هذا النوع من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب التهاب المفاصل الروماتويدي عند البالغين.

5 - التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب الصدفي: سيصاب الأطفال أيضًا بطفح جلدي من الصدفية بالإضافة إلى التهاب المفاصل. هذا طفح جلدي أحمر متقشر مع قشور بيضاء في مناطق فوق المفاصل وفروة الرأس وخلف الأذنين. 2 قد تبدو أظافر اليدين والقدمين غير طبيعية أيضًا ، وقد تحدث مشاكل في العين.

6 - التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب المرتبط بالتهاب المفاصل: الوركين والركبتين والقدمين هي الأكثر إصابة في هذه الحالة. يسبب التهاب المفاصل والتهابات في المناطق التي تلتقي فيها الأوتار والعظام. قد يحدث التهاب في أجزاء أخرى من الجسم غير المفاصل.

7 - التهاب المفاصل غير المتمايز: هذا هو المصطلح الذي يطلق على أي شكل من أشكال التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب الذي لا يتناسب مع معايير أي من أشكال التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب الأخرى.