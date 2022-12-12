شكرا لقرائتكم خبر عن تناول اللحوم والسكر والقهوة يزيد من آلام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدراسات التى تم تقديمها فى الاجتماع السنوى لجمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية أن هناك صلة بين بعض الأطعمة وآلام الدورة الشهرية، وأن اتباع نظام غذائي أفضل يمكن أن يحسن من آلام الدورة الشهرية، فقط قللى من تناول اللحوم والزيت والسكر والملح والقهوة، فآلام الدورة الشهرية هي أكثر أعراض شيوعًا لدى الفتيات المراهقات والشابات ، حيث يعاني ما يصل إلى 50٪ إلى 90٪ منهن من فترات مؤلمة، في حين أن آلام الدورة الشهرية يمكن أن تنجم عن حالات صحية مثل الانتباذ البطاني الرحمي ، وفقا لما نشره موقع"verywellhealth".

آلام الدورة الشهرية: دور الدهون

الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة يمكن أن تكون أجزاء مهمة في نظام غذائي صحي، لكن التحليل يشير إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية تعزز الالتهاب ، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقللها، قد يكون الالتهاب هو السبب الرئيسي للشعور بألم الدورة الشهرية.

وتشمل العديد من الزيوت النباتية ، وبعض اللحوم ، ومجموعة متنوعة من المخبوزات (مثل العديد من الكعك) يرتبط تناول السكر والملح بالالتهابات أيضًا.

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية تشمل الأسماك الزيتية والأفوكادو وبذور الشيا.

ماذا تأكل للمساعدة في تقلصات الدورة الشهرية

في حين أنه من الصحيح أن العديد من النساء في فترة الحيض يعانين من آلام الدورة الشهرية كل شهر ، قد تكون المعاناة من آلام الحوض المنهكة خلال الدورة الشهرية علامة على "حالات كامنة مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو الأورام الليفية أو كيسات المبيض"، إذا لم يكن لديك أي ظروف أساسية ، فإن إجراء تعديلات على نظامك الغذائي قد يساعدك ، وبالتأكيد لن يضر.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن تناول الأطعمة التالية قد يزيد من فرص شعورك بألم أقل أثناء الدورة الشهرية.

سمك

تعد الأسماك، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون، من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، نظرًا لأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تقلل من إنتاج البروستاجلاندين الالتهابي ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الدهون الصحية قد يساعد في تقليل أعراض الألم الشديدة.

ألبان

تعتبر منتجات الألبان مصادر طبيعية للمغذيات الدقيقة الرئيسية ، مثل الكالسيوم ينظم الكالسيوم قدرة الخلايا العضلية على الاستجابة لتحفيز الأعصاب. لذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى تقلصات وانقباضات العضلات.

قد يدعم الحليب واللبن والكفير إدارة آلام الدورة الشهرية ، لكن تجنب الاعتماد على الجبن كمصدر لمنتجات الألبان، تشير البيانات الأقدم إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فترات مؤلمة يميلون إلى تناول المزيد من الجبن.

فاكهة

مليئة بالمغذيات الدقيقة والألياف والكربوهيدرات ، يمكن أن تكون العديد من الفواكه جزءًا صحيًا من نظام غذائي متوازن، تظهر بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة لا يعانون من فترات مؤلمة مثل الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الفاكهة.

ماء

قد يساعد كوب بسيط من الماء في تخفيف آلام الدورة الشهرية - خاصةً إذا كان الشخص يعاني من الجفاف، يمكن أن تتفاقم آلام الدورة الشهرية ليس فقط بسبب البروستاجلاندين ، ولكن أيضًا بسبب إطلاق عامل يتسبب في انقباض الأوعية الدموية (مضيق للأوعية)، حتى وجود القليل جدًا من الماء في الجسم يمكن أن يؤدي إلى تضيق الأوعية.

مشروبات منزوعة الكافيين

بالنسبة للمشروبات الأخرى، قد ترغب في إعادة التفكير في فنجان القهوة أو الشاي اليومي إذا كانت الدورة الشهرية سيئة، نظرًا لأنه مضيق للأوعية، يرتبط الكافيين بمزيد من آلام الدورة الشهرية،في حين أن الكميات الصغيرة من الكافيين قد لا يكون لها تأثير كبير على آلام الدورة الشهرية، إلا أن التقليل من تناول الكافيين قد يوفر بعض الفوائد.