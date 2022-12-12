شكرا لقرائتكم خبر عن من المشاكل الشائعة عند النساء.. تعرفى على أسباب طول الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر
أسباب استمرار دورتك الشهرية أكثر من 7 أيام
هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بدورة الطمث قد تستمر الدورة الشهرية لفترة أطول من المعتاد، ويمكن أن تختلف الأسباب باختلاف الفئات العمرية.
-اختلال التوازن الهرموني هو السبب الأول لدى المراهقين الصغار في حين أن الأورام الليفية والعضال الغدي والحالات المرتبطة بالحمل والالتهابات يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية عند البالغين لكن النساء في سن الإنجاب قد يعانين من حالات مرتبطة بالحمل مثل الحمل خارج الرحم أو الإجهاض.
عدم التوازن الهرموني
يمكن أن يكون عدم التوازن بين هرمونات التكاثر الإستروجين والبروجسترون هو السبب وراء استمرار الدورة الشهرية حتى 20 يومًا.
الأجهزة الرحمية (اللولب)اللولب عبارة عن وسائل منع حمل صغيرة يتم وضعها في الرحم لتجنب الحمل. يمكن أن يؤدي اللولب المنسي أو في غير مكانه أيضًا إلى نزيف الحيض الغزير.
الأدويةبعض الأدوية مثل مسيلات الدم أو الأسبرين يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل يمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل بشكل غير صحيح، خاصة إذا تم تفويتها بين الفترة الموصى بها ، إلى حدوث المشكلة. التهابات الحوضفي حالات معينة ، قد تعاني النساء من فترات غزيرة أو فترات أطول من المعتاد بسبب التهابات الحوض ، والتي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة.
يعتمد العلاج على سبب المشكلة. قد يتم إعطاؤك بعض الأدوية أو قد تتطلب خزعة في بعض الحالات.