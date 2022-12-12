شكرا لقرائتكم خبر عن من المشاكل الشائعة عند النساء.. تعرفى على أسباب طول الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طول الدورة الشهرية من المشاكل الشائعة بين النساء وقد تعنى استمرار الدورة الشهرية لفترة أطول ما ينبغي، وعادة ما تستمر الدورة الشهرية عند معظم النساء ما بين 2-7 أيام وقد تكون الفترات الطويلة علامة على القلق وشيء يجب ألا تتجاهله، في هذا التقرير نتعرف على أسباب استمرار دورتك الشهرية أكثر من 7 أيام، بحسب موقع "Health".

أسباب استمرار دورتك الشهرية أكثر من 7 أيام

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بدورة الطمث قد تستمر الدورة الشهرية لفترة أطول من المعتاد، ويمكن أن تختلف الأسباب باختلاف الفئات العمرية.



-اختلال التوازن الهرموني هو السبب الأول لدى المراهقين الصغار في حين أن الأورام الليفية والعضال الغدي والحالات المرتبطة بالحمل والالتهابات يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية عند البالغين لكن النساء في سن الإنجاب قد يعانين من حالات مرتبطة بالحمل مثل الحمل خارج الرحم أو الإجهاض.



يجب على النساء ألا يتجاهلهن الأمر إذا استمرت الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام أو إذا لاحظن دم غزير، يجب على النساء أيضًا فحصه إذا كان الدم يبدو أحمر أو ورديًا أو بنيًا أو حتى يشبه الصدأ.ماذا يعني أن تمتد الدورة الشهرية إلى 20 يومًا؟النزيف الذي يمتد إلى 20 يومًا في الشهر ليس طبيعيًا بالتأكيد وتشمل الأسباب:

عدم التوازن الهرموني

يمكن أن يكون عدم التوازن بين هرمونات التكاثر الإستروجين والبروجسترون هو السبب وراء استمرار الدورة الشهرية حتى 20 يومًا.

الأورام الليفيةتحدث الأورام الليفية عند زيادة حجم الرحم هذه كتل حميدة في الرحم شائعة عند النساء من الأعراض الشائعة للأورام الليفية تقلصات الدورة الشهرية الشديدة ، والغزارة، والألم أثناء الجماع ، وآلام الظهر الشديدة. الاورام الحميدةعادة ما تكون هذه أورام حميدة داخل تجويف الرحم، والتي تتشكل بسبب تكاثر الخلايا في بطانة الرحم (الطبقة الداخلية للرحم).السرطانقد يكون النزيف الشديد أثناء فترات الدورة الشهرية بسبب وجود أورام سرطانية داخل الرحم و / أو عنق الرحم. الحالة الطبية الأساسيةبعض الحالات الطبية مثل فيروس نقص المناعة البشرية ، والحصبة الألمانية ، والنكاف ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تجعل الدم رقيقًا وتتسبب في نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية.

الأجهزة الرحمية (اللولب)اللولب عبارة عن وسائل منع حمل صغيرة يتم وضعها في الرحم لتجنب الحمل. يمكن أن يؤدي اللولب المنسي أو في غير مكانه أيضًا إلى نزيف الحيض الغزير.

الأدويةبعض الأدوية مثل مسيلات الدم أو الأسبرين يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل يمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل بشكل غير صحيح، خاصة إذا تم تفويتها بين الفترة الموصى بها ، إلى حدوث المشكلة. التهابات الحوضفي حالات معينة ، قد تعاني النساء من فترات غزيرة أو فترات أطول من المعتاد بسبب التهابات الحوض ، والتي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

يعتمد العلاج على سبب المشكلة. قد يتم إعطاؤك بعض الأدوية أو قد تتطلب خزعة في بعض الحالات.