شكرا لقرائتكم خبر عن هل التهابات المسالك البولية تودي إلى آلام الظهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر ليست عادة من أعراض التهاب المسالك البولية، ولكن ألم الظهر من أعراض التهاب الكلى الناتج عن التهاب المسالك البولية، وفقًا لما نشر في موقع Healthgrades.

يمكن أن يسبب التهاب الكلى ألمًا في الظهر، أو في أي من الجانبين، قد يستمر الألم ،أو يزداد سوءًا حتى تتناول جرعة من المضادات الحيوية ، قد تبدأ في الشعور بالتحسن بعد 24 ساعة.

كيف أعالج آلام الظهر الناتجة عن التهاب المسالك البولية؟

من المحتمل أن يصف طبيبك المضادات الحيوية إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية أو عدوى الكلى. قد يوصون أيضًا بأدوية قوية لتسكين الآلام.

هناك أنواع مختلفة من عدوى المسالك البولية ، بما في ذلك:

التهاب المثانة

التهاب الإحليل

التهاب الحويضة والكلية وعدوى الكلى

يحدث التهاب الحويضة والكلية عندما تنتشر البكتيريا في الكلى من مجرى الدم،والتهاب الحويضة ،والكلية أقل شيوعًا ، لكنه يمكن أن يسبب آلام الظهر، ويمكن أن يكون حالة صحية خطيرة.

ما هي الأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث بجانب آلام الظهر؟

غثيان

التقيؤ

الشعور بالحرقان أو الوخز عند التبول

زيادة الحاجة للتبول

بول عكر أو كريه الرائحة

دم في البول

كيف يقوم الأطباء بتشخيص سبب آلام الظهر؟

قد يسألك طبيبك عن أعراضك وقد يرغب في فحصك، عن طريق عدة فحوصات:

اختبار البول للبحث عن البكتيريا

فحص الدم

الفحص بالموجات فوق الصوتية

الاشعة المقطعية

مسح النظائر