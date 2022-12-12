شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب غسل ملاءات السرير وما المدة التى تعيشها الفيروسات فى الفراش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الفيروسات والبكتيريا تصبح أكثر انتشارًا في الشتاء، ومع انتقالنا إلى الأشهر الباردة، سيتعرض المنزل وغرفة النوم لمزيد من البكتيريا والجراثيم المتعلقة بالبرد والأنفلونزا، لذا لمنع انتشار هذه الجراثيم بين أفراد الأسرة وزوار منزلك يجب الحفاظ على نظافة جميع الفراش، والمناشف، والملابس.. فى هذا التقرير نتعرف على كيفية حدوث ذلك، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وإذا كنت أنت أو طفلك مريضًا فقم بوضع مفروشات السرير فى الغسالة على الفور لقتل أى جراثيم باقية.

والفيروسات، مثل تلك التي تسبب الأنفلونزا ونزلات البرد وحشرات المعدة، يمكن أن تبقى على الأسطح الناعمة مثل الفراش لمدة تصل إلى 12 ساعة.

ملاءات السرير أو المفروشات

يمكن للفيروسات مثل الأنفلونزا البقاء فى الفراش لمدة تصل إلى 12 ساعة،

يمكن أن تظهر الجراثيم في سريرك من أدوات منزلية مختلفة مثل المناشف والمراحيض وأسطح المطبخ والحيوانات الأليفة، ويمكن أن يؤدى الغسل غير السليم والمنتظم إلى انتشار الجراثيم فى الفراش الخاص بك.

أنواع الميكروبات الشائعة التي يمكن أن تعيش فى سريرك، ومدة بقائها على قيد الحياة

- فيروسات الأنفلونزا، يمكن أن تعيش لمدة 8 إلى 12 ساعة على الأنسجة والأقمشة هذه الفيروسات تسبب الأنفلونزا، وتشمل الأعراض ارتفاعا مفاجئا فى درجة الحرارة وآلاما فى الجسم وصداعا وإرهاقا وفقدان الشهية.

- المكورات العنقودية الذهبية، يمكن أن تعيش لمدة أسبوع على ملاءات قطنية من المعروف أن هذه البكتيريا تسبب التهابات الجلد والأنسجة الرخوة، مثل الخراجات والتهاب النسيج الخلوي، ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوى أو التهابات العظام فى الحالات الشديدة التي تصيب مجرى الدم.

-المبيضات البيضاء، يمكن أن يستمر هذا لمدة تصل إلى شهر من المعروف أن هذه الأنواع الفطرية تسبب مرض القلاع الفموي والتهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة.

بق الفراش

نفقد الكثير من السوائل وزيوت الجسم كل ليلة بينما نتعرق أثناء نومنا، ناهيك عن التخلص من آلاف خلايا الجلد الميتة كل ساعة"، "هذه البيئة هى أرض خصبة مثالية لعث الغبار والبق.

عث الغبار - يتغذى عث الغبار على خلايا الجلد الميتة ، والتى توجد بكثرة داخل السرير الذي ينام فيه بمعدل ست إلى ثماني ساعات في الليلة، على الرغم من أنها غير مرئية للعين المجردة، إلا أنها تتكاثر بسرعة دون أن يتم اكتشافها.

يمكن لعشرات الآلاف من عث الغبار أن تعيش فى فراشك فى أى وقت، ويمكن أن يسبب البراز والجثث الميتة لعث الغبار ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض الناس.

قد تشمل الأعراض السعال والعطس والطفح الجلدي وحكة العين وسيلان الأنف. يعتبر عث الغبار أيضًا سببًا شائعًا جدًا لمرضى الربو.

حتى لو لم تكن مصابًا بالربو أو الحساسية ، فقد تواجه أعراض البرد مثل انسداد الأنف والعطس بعد النوم ليلًا إذا كانت ملاءاتك غير نظيفة.

بق الفراش، يمكن أن يكون بق الفراش موجودًا أيضًا على ملاءات سريرك بعد حمله داخل المنزل عن طريق الملابس أو حقائب الظهر أو أفراد الأسرة الآخرين.