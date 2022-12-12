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القاهرة - سامية سيد - بعد عامين من وباء كورونا ، تعلمنا الكثير عن طرق الوقاية من الفيروسات مثل: غسل اليدين وارتداء الكمامة وتجنب الزحام، والحفاظ على نظافة الأدوات المنزلية التي يستخدمها الجميع أيضًا من بين الأشياء التي تساعد فى وقايتنا من كورونا ومن أنواع العدوى المختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على الأدوات المنزلية التي يجب أن نحافظ على نظافتها لنقلل من مخاطر العدوى المختلفة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الحفاظ على نظافة هذه الأدوات المنزلية يقلل من مخاطر العدوى المختلفة

1- مقابض الأبوابنظرًا للحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الأشخاص نادرًا ما يستخدمون معقمات اليد أو القفازات هذه الأيام ، فأنت بحاجة إلى تطهير مقبض الباب بشكل متكرر الآن. 2- حواف الأبوابالآن بعد أن أصبح مقبض الباب نظيفًا وصحيًا، تحتاج إلى الحفاظ على حواف الباب نظيفة أيضًا.

إذا كان لديك أطفال، يجب أن تدرك أنهم يسحبون ويفتحون الباب الذي يحمل الحافة السفلية.

أيضًا، قد تكون معتادًا على الاتكاء على حافة الباب مع دفع خدك للداخل أو وضع رأسك عليه ، أثناء التحدث إلى الجيران هذا يجعل مقابض الأبواب مكانًا محتملاً آخر لتكاثر مسببات الأمراض، لذا يجب تطهيره أيضا.

3- التلفزيون جهاز الريموت كونترولفي بعض الأحيان نغير القناة بسرعة بأصابعنا اللاصقة ولا نعبأ بتنظيفها لاحقًا، وأحيانًا نأتي من الخارج ونبدأ في الضغط على أرقام القنوات.

تعد أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون واحدة من أكثر الأشياء استخدامًا والتي تحتاج إلى تنظيف بانتظام.

4- ألعاب الأطفاليجب أن يكون تنظيف ألعاب الأطفال عادة معتادة لأن الأطفال يميلون إلى وضع كل شيء في أفواههم.

مثلما تقوم بغسل ملابس أطفالك بأقصى قدر من الإخلاص والعناية، عليك أن تفعل الشيء نفسه مع الألعاب أيضًا.

5- رف الأحذيةإذا كان لديك رف أحذية داخل غرفتك ، فأنت بحاجة إلى وضعه بالخارج الآن خاصة عندما يكون هناك أطفال في المنزل، يكون الاحتفاظ برفوف الأحذية بالخارج أكثر أمانًا.

تتلامس الأحذية بشكل مباشر مع الملوثات التي تنتشر في كل مكان على الطريق في شكل بصاق وما إلى ذلك.