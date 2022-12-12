فوائد وأضرار .. كل ما لا تعرفينه عن الكيتو دايت

بيروت - نادين محمد - يعد النظام الغذائي الكيتو هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يمكن أن يساعد في تحسين صحة المرء، وتؤكد الدراسات أن نظام الكيتو له فوائد ضد مرض السكري والسرطان والصرع ومرض الزهايمر.

يتضمن نظام كيتو الغذائي تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل كبير واستبدالها.

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ربطت العديد من الدراسات حمية الكيتو بالتأثيرات الضارة على الجسم، خاصة إذا اتبعت لفترة طويلة. بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية كيتو، فإن استهلاك الكربوهيدرات منخفض، مما يدفع الجسم إلى استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

يمكن أن يؤدي هذا إلى استخدام جسمك لكل محتوى الدهون، حتى الكمية الصغيرة المخزنة في الكبد.

هل حمية الكيتو آمنة؟

يعتمد هذا على صحة الجسد وصحة الفرد، ويمكن أن يختلف ذلك من شخص لآخر، ففي حين أن حمية الكيتو تعتبر من أكثر الأنظمة الغذائية فاعلية التي يجب اتباعها، إلا أنها مقيدة.

يتبنى الناس النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون لإنقاص الوزن في فترة قصيرة. يتطلب النظام الغذائي التخلي عن الحبوب والنشويات والفواكه والخضروات، وما إلى ذلك مما يتسبب في انخفاض الطاقة والوظيفة العقلية وزيادة الجوع ومشاكل النوم والغثيان وانزعاج الجهاز الهضمي، وكل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون وخبراء التغذية إلى أن النظام الغذائي الكيتو يمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم وحصى الكلى والإمساك ونقص المغذيات وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هي الآثار الجانبية لحمية الكيتو؟

بينما من المعروف أن حمية الكيتو تساعد في إنقاص الوزن، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن يعاني منها المرء، مثل

الإرهاق المستمر: في حالة اتباع حمية الكيتو، لا يحصل الجسم على أي كربوهيدرات على الإطلاق، وهي المصدر الرئيسي للطاقة. لذلك، يبدأ الكثير من الناس في الشعور بالإرهاق المزمن، والذي قد يعيق أنشطتهم اليومية. قد يشعرون أيضًا بالحمى بسبب الإرهاق المزمن.

فرص أكبر للانتكاس:

يزيل نظام كيتو الغذائي وزن الماء في البداية، ويجعل الناس يشعرون بأنهم فقدوا الدهون الفعلية. لكن هذا النظام الغذائي يمكن أن يبطئ من معدل الأيض، ويجعل الشخص يكتسب الوزن بشكل أسرع في وقت لاحق.

العطش المفرط:

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الكربوهيدرات، فإنه يعمل بجهد أكبر داخليًا لإنتاج المزيد من الطاقة للأنشطة. عندما يعمل الجسم بجهد أكبر، يمكن أن يسبب الجفاف ويؤدي إلى العطش الشديد.

الإمساك: عندما لا نستهلك ما يكفي من الألياف؛ لأننا نتبع حمية الكيتو، فمن المؤكد أن ذلك قد يسبب الإمساك والأمراض الأخرى ذات الصلة مثل آلام المعدة.

يؤثر على صحة القلب: هناك احتمالية أن يميل الأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية وتناول كميات كبيرة، فقط لأن الكيتو يسمح لهم بتناول الدهون الصحية. يمكن أن تزيد هذه العادة من مستويات الكوليسترول في الجسم وقد تؤثر على القلب في النهاية.