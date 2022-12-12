هل هناك ارتباط بين انخفاض مستوى فيتامين "د" بالجسم والسمنة؟

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القاهرة - سامية سيد - وجدت العديد من الدراسات البحثية أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) في الجسم، وخلصت الدراسات إلى أن مؤشر كتلة الجسم له صلة مباشرة بكمية فيتامين د الموجودة في الجسم، حيث قد يكون هؤلاء الأشخاص أقل قدرة على تحويل فيتامين "د" إلى شكله النشط، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى الشخص 50 نانومول / لتر أو أعلى من فيتامين د من أجل الصحة العامة للعظام. وقال العديد من خبراء الصحة أن الكمية المثالية من فيتامين د في الجسم يجب ألا تقل أبدًا عن 50 نانومول/ لتر ولا تزيد عن 125 نانومول / لتر.



هل نقص فيتامين "د" نتيجة السمنة؟وجدت دراسة أن "نقص فيتامين د المرتبط بالسمنة يرجع على الأرجح إلى انخفاض التوافر البيولوجي لفيتامين D3 من المصادر الجلدية والغذائية بسبب ترسبه في أجزاء الدهون في الجسم".

وقالت الدراسات أن هناك انتشارًا كبيرًا لنقص فيتامين (د) لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ربما بسبب التخفيف الحجمي لفيتامين (د) هذه حتى الآن "الآلية الأكثر احتمالًا للعلاقة العكسية بين مستويات مصل فيتامين د ومؤشر كتلة الجسم.

هل نقص فيتامين "د" يسبب السمنة؟نظرًا لأن فيتامين "د" مرتبط بشكل واضح بالوزن، فإن المستويات الأعلى منه يمكن أن تساعد بالفعل في إنقاص الوزن.

فيتامين "د" له تأثير على تخزين الدهون وإنتاج الخلايا الدهنية في الجسم ونتيجة لذلك يرتبط بفقدان الوزن.



تفسير آخر هو أن كونه هرمونًا يحفز الناقلات العصبية المرتبطة بدهون الجسم والسيروتونين.



ووجدت الدراسات أن ارتفاع مستويات فيتامين د يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون والسيروتونين في الجسم.

فوائد فيتامين "د"

لفيتامين "د" العديد من الفوائد على جسم الإنسان.

يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

إنه حيوي لقوة العظام والأسنان والعضلات. يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وتلين العظام عند البالغين.

أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين د يقلل من نمو السرطان

كما أنه يتحكم في الالتهابات ويقلل الالتهاب

يحسن المزاج ويقلل من الاكتئاب

له دور في الحد من أمراض القلب

تشمل العلامات الشائعة لنقص فيتامين (د) التي تتطلب اهتمامًا فوريًا من الطبيب: التعب، وآلام الجسم، والدبوس، وآلام العضلات والضعف، وكسور الإجهاد في الساقين، والحوض، والوركين.



قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من فقدان الشهية ، والمرض في كثير من الأحيان ، وتساقط الشعر، والأرق، والتعب والاكتئاب بسبب نقص فيتامين "د".