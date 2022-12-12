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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ عاماً جديداً ويخطط الكثيرون لبعض الأهداف قبل بداية العام الجديد منها خطة إنقاص الوزن، ونتعرف فى هذا التقرير على بعض أخطاء النظام الغذائي التي تمنعك من فقدان الوزن ويجب تجنبها فى خطة العام الجديد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أخطاء تمنعك من فقدان الوزن تجنبها فى خطة النظام الغذائي للعام الجديد





1- عدم تناول ما يكفي من البروبيوتيكمن المهم أن يكون لديك ما يكفي من البروبيوتيك مثل اللبن الرائب لتحسين الهضم الصحي وتعزيز صحة البكتيريا في أمعائك.





2- تخطي المواد الغذائية المحتوية على الدهونيميل الكثير منا إلى تخطي الأطعمة الدهنية الجيدة لتجنب زيادة الوزن لكن من المهم تناول الأحماض الدهنية مثل المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون وما إلى ذلك لأنها ضرورية لنظام غذائي متوازن إنها مهمة لصحة القلب وتجعلك تشعر بالشبع مما يجعلك تأكل أقل.

3- عدم تناول الطعام الصحي يجب أن تتناول أطعمة صحية ومتنوعة حتى يكون نظامك الغذائي متوازنًا ولا تتبع الريجيم الذى يمنع من تناول أي صنف من الطعام.





4- تخطي وجبة الإفطارحتى تتمكن من تناول المزيد من الطعام أثناء الغداء والعشاء ، لا تفوت وجبة الإفطار تخطي وجبة الإفطار سيجعلك تتناول وجبة دسمة هذا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والحموضة وزيادة الوزن.





5- إعادة استخدام نفس الزيتحاول استخدام القليل من الزيت والقلي الخفيف بدلاً من القلي العميق ولا تعيد استخدام نفس الزيت مرة أخرى.