شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ألم الأسنان على صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقلل سوء صحة الفم من جودة الحياة ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية القائمة، حيث يزيد أعراض قلة الثقة بالنفس سوءاً، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير ألم الأسنان على صحتك النفسية، بحسب موقع "Health".

العلاقة بين صحة الفم والصحة النفسية

يمكن أن تكشف صحة أسنانك- سواء كان لون أسنانك أو التسوس - أشياء كثيرة عن صحتك العامة ويمكن أن تفسر مستوى التوتر والقلق والمزاج السئ ومشاكل الأكل المزمنة.



كشفت دراسة حديثة امتدت لعدة سنوات أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة كانوا أكثر عرضة 2.8 مرة لفقدان أسنانهم من غيرهم هذا بشكل عام بسبب الظروف الصحية غير المعالجة أو صعوبة الحصول على رعاية الأسنان.



علاوة على ذلك، فإنه يؤثر أيضًا على صحتك الجسدية، حيث يمكن لسلوكيات التهدئة الذاتية ، مثل التدخين وتناول الأطعمة المصنعة، أن تؤثر على صحتك، بما في ذلك نظافة فمك.

أشياء يجب فعلها للحفاظ على صحتك النفسية وصحة أسنانك

1. تناول نظام غذائي متوازن

من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات وغيرها من العناصر الغذائية المليئة بالمعادن والفيتامينات.

تذكر أن ما تأكله يؤثر على حالتك المزاجية ، وفي النهاية يؤثر على صحة فمك لذلك ، تأكد من إضافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة المغذية إلى نظامك الغذائي، حيث ستساعد في حماية أسنانك ولثتك وتعزيز صحتك العقلية.



2. ابحث عن علامات وأعراض سوء صحة الأسنان

يجب أن تبحث بنشاط عن العلامات والأعراض لضمان صحة الأسنان السليمة على سبيل المثال ، قد يشير نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط وآلام الفك وآلام الأسنان والبقع السوداء والحساسية للأطعمة الساخنة والباردة إلى سوء نظافة الفم.

علاوة على ذلك، استشر الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض أخرى ، مثل جفاف الفم.

قد تكون هذه الأعراض بسبب الآثار الجانبية لبعض مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق.



3. جرب أنشطة الحد من التوتر والقلق

مارس أنشطة تقليل التوتر والقلق مثل التنفس العميق واليقظة واليوجا والتخيل لتقليل تأثير الصحة العقلية السيئة على صحة أسنانك بالإضافة إلى ذلك ، غرس تقنيات الاسترخاء الجسدي في حياتك اليومية لأنها ستضيف طبقة أخرى من الاسترخاء لتخفيف الضغط الجسدي والنفسي عند إضافتها إلى تمارين التنفس.



4. زيارة طبيب الأسنان

قم بعمل قائمة بالأسئلة قبل زيارة طبيب أسنانك، والذي يمكنه مساعدتك في العثور على العلاج حتى تتمكن من العناية بصحتك العقلية وصحة الأسنان.