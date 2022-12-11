شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار عدم مضغ الطعام على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من العادات السيئة التي يتبعها الكثيرون هي عدم مضغ الطعام، وحسب ما ذكره موقع thehealthsite بصرف النظر عن تعزيز صحة الأسنان، فمضغ الطعام يساعد في عملية الهضم أيضًا ليس هذا فقط، فهو يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، وهناك خمسة أسباب تجعل عدم مضغ طعامك بشكل صحيح ضارًا بصحتك:

-مشكلة في الجهاز الهضمي، عدم مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، يسبب الحموضة المعوية والإمساك والارتجاع الحمضي المضغ هو في الواقع عملية ما قبل الهضم حيث تقوم بالفعل بتكسير الطعام لاستخدامه لجسمك عندما لا تمضغ طعامك ، فإنك تضع جسمك في عملية الهضم بأكملها حيث سيستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

-سوء امتصاص العناصر الغذائية، عندما لا يمضغ الطعام بشكل صحيح ، قد يؤدي ذلك إلى سوء الهضم وسوء امتصاص الفيتامينات والمعادن في الطعام.

-يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، التسمم الغذائي هو خطر آخر يأتي مع عدم المضغ بشكل صحيح.

-تقلبات مزاجية، عندما لا يكتمل هضم الطعام، فقد يتسبب ذلك في ملء معدتك بالغازات وهذا قد يجعلك غير مرتاح ، مما يسبب لك مزاجًا سيئًا.

-زيادة الوزن، عندما لا تمضغ طعامك بشكل صحيح ، أو تأكل بسرعة كبيرة، فهذا يجعلك عرضة لزيادة الوزن، ويرجع ذلك إلى فهم أساسي مفاده أنه كلما استغرقت وقتًا أطول في المضغ، كلما استغرقت وقتًا أطول للانتهاء من الأكل، وهذا بدوره سيساعدك على تناول الطعام أو تناول كميات أقل أثبتت الأبحاث أنه كلما استغرقت وقتًا أطول في تناول الطعام، قل تناولك من حيث الكمية.