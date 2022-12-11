شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخلايا الدهنية الحشوية تساهم فى الإصابة بفيروس كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت التجارب التي أجراها باحثون في البرازيل بجامعة ولاية كامبيناس (UNICAMP) وجامعة ساو باولو (USP) أن الدهون الحشوية ، أي الدهون الموجودة حول الكبد والأمعاء والأعضاء الأخرى ، تعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم ، وتساهم في الإصابة بكوفيد 19 شديد العدوي.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج ، قام مارسيلو موري ، الأستاذ بمعهد علم الأحياء التابع لـ UNICAMP وأحد قادة الدراسة ، في المختبر نوعين من الخلايا الدهنية : أحدهما مأخوذ من الخلايا الجذعية البشرية المعزولة من الأنسجة تحت الجلد والآخر، متمايزة عن الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية الحشوية.

وكان من الممكن ملاحظة أن الخلايا الشحمية أكثر عرضة للإصابة بفيروسكوفيد19، وزاد الحمل الفيروسي في هذا النوع من الخلايا الدهنية أكثر بكثير من الخلايا الدهنية تحت الجلد، ونعتقد أن هذا يرجع أساسًا إلى ارتفاع مستويات البروتين ACE- 2 الذي يرتبط به الفيروس ليغزو الخلايا على سطح الخلية.



ووجد الباحثون أنه عندما أصيبت الخلايا الشحمية الحشوية بالعدوى، فقد أنتجت كمية أكبر من السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ، والتي تحذر جهاز المناعة من وجود تهديد يجب مكافحته.

وتم نشر الدراسة في Nature Communications .وكان فريق موري في UNICAMP أول فريق في العالم أظهر - في يوليو 2020 - أن SARS-CoV-2 يمكن أن يصيب الخلايا الدهنية البشرية ويقترح أن الأنسجة الدهنية تعمل كمستودع للفيروس.

وبعد ذلك ، أكدت دراسات أخرى أن الخلايا الشحمية يمكن أن تصاب بالفعل، وعندما حللنا عينات من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، وجدنا أن وجود الفيروس في الأنسجة الدهنية متكرر نسبيًا، وهو ما يعادل حوالي 50٪ من الحالات.

ثم قررت المجموعة التحقيق إذا كانت هناك اختلافات بين الطريقة التي تستجيب بها الخلايا الدهنية الحشوية وتحت الجلد للعدوى، وبقدر ما يتعلق الأمر بأمراض التمثيل الغذائي ، فإن الأدلة في الأدبيات العلمية تظهر أن الدهون الحشوية هي الشرير الرئيسي، بينما تميل الدهون تحت الجلد إلى أن تكون محايدة أو حتى مفيدة.

وقال موري: "أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط مماثل في سياق COVID-19". "وفي الواقع ، يشير نموذجنا إلى أنه كلما زاد عدد الأنسجة الدهنية الحشوية لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة ، زاد الفيروس الذي يمكن تكاثره، وهذا يزيد من عملية الالتهاب."

ومن ناحية أخرى، لاحظت المجموعة في الخلايا الدهنية تحت الجلد انخفاضًا في تحلل الدهون ، وانهيار الدهون والدهون الأخرى عن طريق التحلل المائي لإطلاق الأحماض الدهنية ، والتي يمكن استخدامها كمصدر للطاقة أثناء النشاط البدني أو فترات الصيام.

وقال موري "فرضيتنا هي أن هذا يمثل استجابة خلوية مضادة للفيروسات". "هناك دراسات تظهر أن تثبيط تحلل الدهون يقلل من القدرة التكاثرية لـ SARS-CoV-2 ، وهو ما يمكن تفسيره بحقيقة أن الفيروس يحتاج إلى الدهون لإنتاج غلافه، وكذلك الطاقة من الخلايا لعمل نسخ من مادته الجينية، " وبالتالي ، فإن انخفاض تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية تحت الجلد يمكن أن يكون إيجابيًا للمريض وأنباء سيئة للفيروس.