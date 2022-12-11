شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب المفاصل وأبرز أنواعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون حيث يسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى وحسب ما ذكره موقع thehealthsite فأن هناك أنواع من التهاب المفاصل وهى:

-التهاب المفاصل الروماتويدي : هو مرض مناعي ذاتي والتهاب مزمن يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والقدمين، وغالبًا ما تصيب النساء ، تظهر هذه الحالة بعد سن الأربعين. ومع ذلك، يمكن أن يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي الأطفال أيضًا، ويعرف هذا باسم التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال غالبًا ما تتأثر بطانات مفاصلك عندما تكون مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا يؤدي إلى الألم والتورم ويهدف علاج هذه الحالة إلى السيطرة على الأعراض.

-النقرس: الأكثر شيوعًا عند الرجال ، ينتج عن زيادة حمض البوليك في الدم ومع ذلك ، لا يتأثر كل من لديه مستويات عالية من هذا الحمض في الدم بالنقرس عندما تكون مستويات حمض اليوريك في الدم مرتفعة للغاية ، فقد تشكل بلورات صلبة في مفاصلك زيادة الوزن والإفراط في تناول الكحوليات أو تناول الكثير من اللحوم يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس في الواقع ، تحتوي بعض الأسماك على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات والتي تزيد من فرص إصابتك بالنقرس الأدوية مثل مدرات البول هي أيضًا أحد عوامل الخطر الكامنة وراء هذه الحالة يتميز النقرس عادة بألم حارق مفاجئ وتيبس وتورم في المفاصل.

-التهاب المفاصل الصدفية: عادة يصيب هذا النوع من التهاب المفاصل الأشخاص المصابين بالصدفية ، وهو اضطراب جلدي يتجلى من خلال بقع حمراء على الجلد تأتي مع قشور فضية في الأعلى. تشمل أعراض التهاب المفاصل الصدفي آلام المفاصل وتيبسها وتورمها قد تتراوح المظاهر، التي يمكن أن تحدث في أي جزء من جسمك بما في ذلك أطراف أصابعك والعمود الفقري.

-هشاشة العظام، يعرف أيضًا باسم التهاب المفاصل التنكسي ، وعادة ما يحدث بسبب الإفراط في استخدام المفاصل يمكن أن يكون هذا بسبب السمنة والعمر وعوامل أخرى و يؤثر هشاشة العظام بشكل عام على الركبتين والوركين والقدمين ومفاصل العمود الفقري التي تتحمل وزن جسمك، يعمل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام كممتص للصدمات في الجسم في حالة هشاشة العظام ، ينهار الغضروف تدريجيًا مما يؤدي إلى الشعور بالألم عند تحريك المفصل.

-الألم العضلي الليفي هو مرض يتميز بألم طويل الأمد وشديد وحنان العضلات والأربطة والأوتار يضر بالمفاصل أو الأنسجة الرخوة ، ويسبب ألمًا مزمنًا إنه لا يزداد سوءًا مع مرور الوقت ولا يكون مميتًا أبدًا.

-آلام الظهر، من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تصيب الرجال والنساء على حدٍ سواء في أي فئة عمرية يمكن أن يكون أي شيء من خفيف إلى شديد ، يبدأ ببطء على مدى فترة من الزمن نتيجة لسوء الموقف يمكن أن تستمر آلام الظهر لبضعة أيام أو تستمر لأسابيع وشهور وحتى سنوات.

أعراض التهاب المفاصل

بغض النظر عن نوعه ، يسبب التهاب المفاصل الألم ويحد من نطاق حركتك إذا كان التهاب المفاصل لديك ناتجًا عن التهاب المفاصل ، فقد تواجه تورمًا واحمرارًا ودفءًا وتيبسًا في المفاصل في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تتأثر أعضاء مختلفة من الجسم قد تعاني من الحمى ، وتورم الغدد الليمفاوية ، وفقدان الوزن ، والتعب ، وعدم القدرة على استخدام يدك ، وصعوبة في المشي ، وقلة النوم. إليك كيفية التمييز بين الألم المنتظم والعلامات المبكرة لالتهاب المفاصل:

-تستمر الآلام لأكثر من أسبوع.

-تعاني من آلام المفاصل غير المبررة والتي عادة ما تكون مصحوبة بالحمى.

-تواجه صعوبة في القيام بالأعمال اليومية بسبب آلام المفاصل.

-ألم مفاصلك لا يعالج بمسكنات الألم.

-وجود انتفاخ وتيبس في المفاصل.

ما الذي يسبب التهاب المفاصل؟

يختلف السبب وراء التهاب المفاصل باختلاف شكل هذه الحالة،علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون مجموعة من العوامل هي السبب وراء هذا الاضطراب المفصلي فيما يلي بعض العوامل الشائعة التي تساهم في معظم أشكال التهاب المفاصل تشمل العوامل المساهمة في الإصابة بالتهاب المفاصل ما يلي:

-الإصابة، قد تسبب التهاب المفاصل التنكسي.

-التمثيل الغذائي غير الطبيعي ، يؤدي إلى النقرس.

-الاستعداد الوراثي ،يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

-الالتهابات ، مثل التهاب المفاصل في داء لايم.

-ضعف الجهاز المناعي، يؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي.

-التدخين.

-السمنة، تؤدي إلى تدهور العظام.

-العمر، يزيد خطر إصابتك مع تقدم العمر.

-الجنس، النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال.

-المهن التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة.

تشخيص التهاب المفاصل

سيعتمد التشخيص على أعراضك وموقع الالتهاب تشمل الاختبارات فحص الدم ونتائج الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وتحليل السائل الزليلي أو اختبار البول، قد تضطر إلى زيارة طبيبك عدة مرات قبل أن يتمكن من استبعاد الأسباب الأخرى وتأكيد التشخيص، يمكن أن يكون التهاب المفاصل اضطرابًا منهكًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا.

علاج التهاب المفاصل

يحدد نوع التهاب المفاصل خيارات العلاج، قد تشمل الطرق العلاجية الأدوية والعلاج الطبيعي والتمارين الرياضية والتحكم في الوزن وتقوية العظام، قد تتطلب الأشكال المتآكلة من التهاب المفاصل جراحة استبدال المفاصل ينصح باستخدام الأدوية لتقليل الالتهاب والألم في المفصل، لا يوجد علاج دائم لالتهاب المفاصل.