شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا الشديدة تجعلك عرضة لشيخوخة الدماغ بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن أعراض كورونا الشديدة قد تتسبب في شيخوخة الدماغ بشكل أسرع، بحسب ما نشر موقع "Health".



وأظهر تحليل العشرات من عينات الدماغ بعد الوفاة أن كورونا الحاد يرتبط بتغيرات في الدماغ تشبه تلك التي نلاحظها في الشيخوخة.



وكشف التحليل أن التغيرات الدماغية في نشاط الجينات كانت أكثر شمولاً لدى الأفراد المصابين بعدوى كورونا الحادة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بأعراض شديدة.

وتنضم الدراسة، التي نُشرت في Nature Aging ، إلى العديد من المنشورات التي تصنف تأثيرات كورونا على الدماغ.



وقالت ماريانا بوجياني، أخصائية علم الأمراض العصبية في المراكز الطبية بجامعة أمستردام، إن هذا يثير العديد من الأسئلة المهمة، ليس فقط لفهم المرض، ولكن أيضًا "لإعداد المجتمع لما قد تكون عليه عواقب الوباء".



ووجد العلماء أن الجينات المرتبطة بالإجهاد والالتهاب كانت أكثر نشاطًا في أدمغة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الحاد منها في أدمغة الأشخاص في المجموعة المكونة من تسعة أفراد.

كما قام فريق البحث بتحليل أنسجة المخ من 20 شخصًا غير مصاب وكان عشرة منهم يبلغون من العمر 38 عامًا أو أقل عند الوفاة، وكان 10 منهم في الفئة العمرية الأكبر - 71 عامًا أو أكثر.



وعند المقارنة، أظهر أن الأشخاص في المجموعة الأكبر سنًا لديهم تغيرات دماغية مماثلة لتلك التي لوحظت لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الحاد.