شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض لحكة فى العين وسيلان الأنف؟.. تغير المناخ قد يكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الباحثون في معهد روتجرز لعلوم الصحة البيئية والمهنية بمحاكاة كيفية تأثير تغير المناخ على توزيع اثنين من مسببات الحساسية الرائدة، وهما حبوب اللقاح وتغير المناخ، ونشرت النتائج في مجلة Frontiers in Allergy.

وباستخدام نماذج الكمبيوتر، وجد الفريق، بقيادة بانوس جورجوبولوس، أستاذ الصحة البيئية والمهنية والعدالة في كلية روتجرز للصحة العامة، أنه بحلول عام 2050 سيزيد تغير المناخ بشكل كبير من أحمال حبوب اللقاح المحمولة جوًا، مع حدوث بعض أكبر الزيادات في المناطق التي يكون فيها حبوب اللقاح غير شائع تاريخيًا.

وقال جورجوبولوس، وهو مدير مختبر الديناميكا الكيميائية الحاسوبية في روتجرز وأعضاء هيئة التدريس في كلية روبرت وود جونسون الطبية. "في الوقت نفسه، يتزايد إنتاج حبوب اللقاح وتأثيرها على أمراض الحساسية بسبب تغير المناخ، وهذه واحدة من الدراسات القليلة للتنبؤ بهذا الاتجاه في المستقبل."

وكانت الجهود السابقة لربط مؤشرات حبوب اللقاح بتغير المناخ محدودة بسبب ندرة البيانات. على سبيل المثال ، وهناك حوالي 80 محطة لأخذ عينات حبوب اللقاح في الولايات المتحدة ، تديرها مجموعة متنوعة من الوكالات الخاصة والعامة التي تستخدم طرقًا مختلفة لأخذ العينات.

وللتغلب على هذا التحدي ، قام الباحثون بتكييف نظام نمذجة جودة الهواء المجتمعي متعدد النطاقات ، وهو أداة مفتوحة المصدر تديرها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لمحاكاة توزيعات حبوب لقاح البلوط والراجويد المسبب للحساسية للتاريخ (2004) والمستقبل (2047) الظروف.

أظهرت النتائج أنه حتى في ظل ظروف الاحترار المعتدل ، سيبدأ موسم حبوب اللقاح مبكرًا ويستمر لفترة أطول في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع زيادة متوسط ​​تركيزات حبوب اللقاح في معظم أنحاء البلاد، و يمكن أن يرتفع متوسط ​​تركيزات حبوب لقاح البلوط بأكثر من 40 في المائة في الشمال الشرقي والجنوب الغربي ، ويمكن أن يقفز متوسط ​​تركيزات عشبة الرجيد بأكثر من 20 في المائة في هذه المناطق.

ولوحظت التحولات الإقليمية في حبوب اللقاح أيضًا. في أجزاء من نيفادا وشمال تكساس ، يمكن أن تتضاعف مستويات حبوب لقاح البلوط بحلول منتصف القرن ، بينما يمكن أن تشهد ماساتشوستس وفيرجينيا زيادة بنسبة 80 في المائة في حبوب لقاح عشبة الرجيد بحلول عام 2050.

وكان بحث حبوب اللقاح جزءًا من مشروع مستمر من قبل مركز أبحاث الأوزون روتجرز لدراسة كيفية تأثير تغير المناخ على جودة الهواء في الولاية. يدرس الجزء الأكبر من هذا العمل صراع الدولة مع الأوزون على مستوى الأرض، وهو منتج ثانوي لاحتراق الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يتلف الرئتين.

وقال جورجوبولوس: "ستتأثر جودة الهواء في نيوجيرسي سلبًا بالتغير المناخي ، سواء من حيث التلوث البشري المنشأ أو زيادة مستويات حبوب اللقاح". "بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو ، فإن التعرض لحبوب اللقاح والمهيجات مثل الأوزون يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. ولحماية الفئات الأكثر ضعفًا ، نحتاج إلى فهم كيفية تصرف هذه المهيجات في عالم يزداد احترارًا."