شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات المرضعات.. إزاى تزودى حليب الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى من الرضاعة الطبيعية ضرورية لنجاح الرضاعة الطبيعية خاصة إذا كنتِ أمًا لأول مرة، وهذا هو الوقت الذي تفكر فيه أنت وطفلك في كل شيء وتجدان روتينًا إنه أيضًا الوقت الذي يتم فيه إنشاء إمدادات قوية وصحية من حليب الثدي .

وحسب ما ذكره موقع verywellfamily إذا كنت مثل العديد من الأمهات الجدد ، فقد تكون قلقة بشأن إنتاج ما يكفي من حليب الثدي لطفلك حتى بعد الأسابيع القليلة الأولى، في حين أن هذا خوف شائع، إلا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأمهات غير القادرات حقًا على إنتاج ما يكفي من حليب الثدي، إذا كان إمدادك من حليب الثدي منخفضًا ، فيمكن عادةً زيادته بشكل طبيعي عن طريق اتخاذ بضع خطوات سهلة.

وهناك أيضًا طرق أخرى لتكوين إمداد قوي وصحي من حليب الثدي أو زيادة إدرار حليب الثدي بشكل طبيعي وهى

تتضمن بعض أفضل الطرق لزيادة حليب الثدي بشكل طبيعي ما يلي:

-الاستمرار في الرضاعة باستخدام ضغط الثدي

-تحفيز ثدييك

-استخدام نظام تمريض تكميلي

-إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة

-الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

-عدم تخطي الرضعات أو استخدام الحليب الصناعي

-الرضاعة الطبيعية من كلا الثديين

-إبقاء الطفل مستيقظًا

-استخدام مضخة الثدي

-تجنب استخدام اللهاية

-الأكل الجيد

-شرب الكثير من السوائل

-الحصول على قسط كافٍ من الراحة

تأكد من أن طفلك يلتصق بثديك بشكل صحيح يعد وضع طفلك بشكل صحيح هو الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة إمداداتك غالبًا ما يكون المزلاج السيئ هو السبب الرئيسي لعدم وفرة إمداد الأم من حليب الأم بالقدر الذي يمكن أن يكون بدون مزلاج مناسب، لا يستطيع طفلك إخراج الحليب من ثديك جيدًا.

ومع ذلك، عندما يتم الإمساك بطفلك بشكل صحيح وسحب الحليب من ثديك، فإنه يحفز جسمك على إنتاج المزيد إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تحديد ما إذا كان طفلك يرضع بشكل صحيح ، فتحدث إلى طبيبك أو اتصل باستشاري الرضاعة المحلي .

ينتج جسمك حليب الثدي بناءً على قوانين العرض والطلب زيادة الطلب وسوف تزيد العرض طالما أن طفلك يلتصق بثديك جيدًا، فكلما زادت إرضاعك ، كلما أخبرت جسمك أنك بحاجة إلى المزيد من حليب الثدي.

في الأسابيع القليلة الأولى بعد ولادة طفلك ، يجب أن ترضعي طفلك كل ساعتين إلى ثلاث ساعات على مدار الساعة ﻿إذا مرت أكثر من 3 ساعات ونصف منذ بداية آخر إطعام ، يجب أن توقظي طفلك للرضاعة.

حتى إذا كان لديك طفل أكبر سنًا كان يرضع جيدًا لفترة من الوقت ، فمن خلال زيادة عدد جلسات الرضاعة الطبيعية ومدتها، يجب أن تكون قادرًا على زيادة إدرار حليب الثدي بشكل طبيعي.

-استخدم ضغط الثدي

ضغط الثدي هو تقنية تستخدم لمساعدة الطفل على تناول المزيد من حليب الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية إنها أيضًا طريقة لإزالة المزيد من حليب الثدي من الثدي عند استخدام مضخة الثدي. ﻿

لا تحتاج إلى استخدام ضغط الثدي إذا كان طفلك يرضع جيدًا ومع ذلك ، إذا كان لديك طفل نائم أو مولود جديد ليس ممرضًا قويًا ، فإن ضغط الثدي يمكن أن يحافظ على تدفق حليب الثدي وشرب طفلك.

-تعلم كيفية شفط حليب الثدي باليد يمكن أن يكون مفيدًا تفضل العديد من الأمهات استخدام تعبيرات اليد على استخدام مضخة الثدي لأنها أكثر طبيعية ولا تكلف شيئًا خلال الأيام القليلة الأولى من الرضاعة الطبيعية ، قد يكون تعبير اليد أكثر راحة ، وقد يساعد في إزالة حليب الثدي أكثر من مضخة الثدي ومع ذلك ، فهي مهارة لذا قد يستغرق تعلمها بعض الوقت. ﻿

يمكن استخدام نظام الرضاعة التكميلي لتشجيع الطفل على الرضاعة من ثدييك حتى في حالة عدم وجود حليب الثدي، ﻿إذا أصيب طفلك بالإحباط بسبب تباطؤ تدفق الحليب أو توقفه.

باستخدام نظام تمريض تكميلي مع حليب الثدي المسحوب مسبقًا أو حتى مكمل غذائي ، قد تتمكن من جعل طفلك يرضع لفترة أطول من الثدي، كما أن إضافة المزيد من التحفيز للثدي هي طريقة طبيعية لزيادة كمية حليب الثدي التي ينتجها جسمك.

قد لا تدرك ذلك، لكن بعض الأشياء التي قد تفعلها كل يوم يمكن أن تؤثر على إدرار حليب الثدي تشمل الأشياء التي يمكن أن تتداخل مع إمدادك بحليب الثدي التدخين وتناول حبوب منع الحمل المركبة والتوتر والإرهاق ، ﻿قد تتمكن من زيادة إمدادك بحليب الثدي بشكل طبيعي عن طريق إجراء بعض التغييرات في روتينك اليومي.

استخدم مضخة الثدي أو تقنية التعبير اليدوي لمواصلة تحفيز ثدييك بعد الانتهاء من إرضاع طفلك سيخبر التحفيز الإضافي جسمك أنك بحاجة إلى المزيد من حليب الثدي.

-لا تتخطي الرضعات أو تعطيه تركيبة لطفلك

ينتج جسمك المزيد من حليب الثدي عندما يرضع طفلك من الثدي إذا تخطيت الرضعات أو أعطيت طفلك الحليب الصناعي بدلاً من الرضاعة الطبيعية، فأنت لا تخبر جسمك أنك تريده أن ينتج المزيد من حليب الثدي، ﻿ سوف ينخفض ​​العرض الخاص بك ما لم تضخ بدلاً من تلك التغذية.

على الرغم من أن الضخ يمكن أن يساعد في بناء مخزون الحليب والحفاظ عليه ، إلا أنه يختلف عن الرضاعة الطبيعية يقوم طفلك بعمل أفضل بكثير من مضخة الثدي ، خاصة في البداية عندما تقومين فقط بتجميع مخزونك.

الرضاعة الطبيعية من كلا الثديين

خلال الأسابيع القليلة الأولى، ستساعد الرضاعة الطبيعية من كلا الجانبين أثناء كل رضعة على تكوين مخزون أقوى من حليب الثدي﻿ أنت فقط تريد التأكد من تبديل الثدي الذي تبدأ فيه الرضاعة الطبيعية في كل مرة تقوم فيها بإرضاع طفلك لأن الثدي الأول عادة ما يحصل على مزيد من التحفيز.

إذا بدأت دائمًا في نفس الجانب، فقد ينتج هذا الثدي المزيد من الحليب ويصبح أكبر من الآخر بعد الأسابيع القليلة الأولى ، عندما تشعرين بالراحة تجاه كمية حليب الثدي التي تنتجينها ، يمكنك الاستمرار في الرضاعة من كلا الجانبين أو الرضاعة الطبيعية من جانب واحد فقط في كل رضعة .

من الجيد محاولة تناول طعام أفضل قليلاً أثناء الرضاعة الطبيعية﻿ تتطلب الرضاعة الطبيعية وصنع حليب الأم قدرًا جيدًا من الطاقة لذلك ، لتكوين مخزون صحي من الحليب ، قم بتزويد جسمك بالوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة الصحية أضف بعض الأطعمة المعززة للحليب مثل دقيق الشوفان والخضروات الخضراء الداكنة واللوز إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدتك في الحصول على السعرات الحرارية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها .

شرب الكثير من السوائل

يتكون حليب الثدي من حوالي 90% من الماء، لذا لا تنسي شرب كمية كافية من السوائل كل يوم يجب أن يكون شرب حوالي 6 إلى 8 أكواب من الماء أو السوائل الصحية الأخرى مثل الحليب أو العصير أو الشاي كافيًا للحفاظ على رطوبتك إذا كنت تشعر بالعطش، اشرب المزيد وإذا شعرت بالدوار، أو كنت تعاني من صداع أو جفاف في الفم ، فهذه علامات على أنك قد لا تشربى ما يكفي.