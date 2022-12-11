شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالتهاب العين الفيروسى وطرق لمنع العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الملتحمة الفيروسي فى العين هو عدوى ملتحمة حادة شديدة العدوى تسببها عادة فيروسات غدية، وتشمل الأعراض تهيجًا وخوفًا من الضوء وإفرازات مائية.

وحسب ما ذكره موقع msdmanuals فإن قد يصاحب التهاب الملتحمة نزلات البرد والالتهابات الفيروسية الجهازية الأخرى (خاصة الحصبة، ولكن أيضًا جدري الماء والحصبة الألمانية والنكاف)، وعادة ما ينتج التهاب الملتحمة الفيروسي الموضعي بدون مظاهر جهازية عن فيروسات غدية، وأحيانًا الفيروسات المعوية أو فيروس الهربس البسيط .

ومن أعراض وعلامات التهاب الملتحمة الفيروسي

قد يعاني المرضى من رهاب الضوء وإحساس بجسم غريب بسبب إصابة القرنية. قد يكون التسمم الكيميائي موجودًا و قد تؤدي الأغشية الكاذبة من الفيبرين والخلايا الالتهابية على الملتحمة الرصغية أو التهاب القرنية البؤري أو كليهما إلى تشوش الرؤية.

لتجنب نقل العدوى يجب على الأطباء

-استخدم معقم اليدين أو اغسل يديك بشكل صحيح .

-تطهير المعدات بعد فحص المرضى.

يجب على المرضى القيام بما يلي

-استخدم معقم اليدين أو اغسل أيديهم جيدًا بعد لمس عيونهم أو إفرازات الأنف

-تجنب لمس العين غير المصابة بعد لمس العين المصابة

-تجنب مشاركة المناشف أو الوسائد

-تجنب السباحة في حمامات السباحة

يجب أن تبقى العيون خالية من الإفرازات ولا يجب ترقيعها، و يجب إبقاء الأطفال الصغار المصابين بالتهاب الملتحمة في المنزل من المدرسة لتجنب انتشار العدوى.

التهاب الملتحمة الفيروسي محدود ذاتيًا ، ويستمر لمدة أسبوع في الحالات الخفيفة حتى 3 أسابيع في الحالات الشديدة. يتطلب فقط كمادات باردة لتخفيف الأعراض.