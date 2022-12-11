شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: مصر أعطت أهمية كبيرة لإنتاج اللقاحات المحلية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، إن مصر أعطت زخمًا وأهمية كبيرة لإنتاج اللقاحات، مشيرة إن كورونا انخفض حدته نتيجة المناعة المجتمعية وطبعًا الأداة الرئيسية هى اللقاحات، موضحة أنه مع الوقت تزيد المناعة المجتمعية وأصبح كورونا مرضًا متوطنًا وأصبحت اللقاحات مزدوجة تجمع بين كورونا والأنفلونزا، وقد يصبح لقاح كورونا جزءًا من التطعيمات الروتينية، وأن يكون جزء من الرعاية الصحية، وأصبح الفيروس متوطن، وهو التطور الطبيعى لكل الأمراض الوبائية.

وقالت، إن الرسالة الأساسية هو كيف أن نستمر فى الوقاية من الأمراض والوقاية منها، موضحة أن شعارنا هو الصحة للجميع وبالجميع، مشيرة إلى موضوع التغطية الصحية الشاملة يجب أن يتحقق بتكوين شراكة مجتمعية بحيث يكون الكل له يد فى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.



من جانبها كشف الدكتورة ثريا دليل، مديرة البرنامج الخاص للرعاية الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، إن الصحة حق أصيل للحصول على الصحة والخدمات الصحية ، وأنا من أفغانستان ومثلها مثل العديد من الدول التى أيدت إعلان حقوق الإنسان، مضيفة: تعتبر الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، والمنظمة تحاول تغير الرؤى فالخدمات الصحية ليست ميزة ولكنها واجب ومسئولية وهى جزء بين الدولة والمواطنين ويجب تمويل الصحة.



وأضافت، أنه بالأمس كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر، وغدًا اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، والذى يوافق 12 ديسمبر، مؤكدة أنه على الجميع أن يحصلوا على الخدمات الصحية بغض النظر عن الدين أو السن أو الجنس، وتلقى الحماية والعلاج والرعاية التلطيفية خلال عمر الإنسان موضحة، إننا بحاجة إلى النظر إلى السكان المهمشين.



وقالت، لابد من الاستثمار فى النظام الصحى، فلا يمكن للنظام الصحى أن يكون القطاع الأقل ولابد أن تكون ميزانية الصحة أكثر لأنه استثمار وليس تكلفة ولابد من التكاملية وقد نشعر بالمرض فى أى وقت، لذلك ربما أعانى بالأزمات النفسية فى اى وقت، موضحة، إن الحدود بين الأمراض السارية وغير السارية ضعيف جدًا، ومن ثم لابد أن ننظر إلى الصحة والعافية على أنها شىء واحد، وشاهدنا فى التكنولوجيا الرقمية ابتكار فى تقديم الخدمة العلاجية خلال جائحة كورونا.