شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء اللوكيميا من جسد فتاة بعد أول استخدام فى العالم لعلاج هندسة الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، عانت من نوع معين من سرطان الدم، أصبحت الآن خالية من اللوكيميا، بعد استخدام هو الأول فى العالم، لما وصفه العلماء بعلاج هندسة الخلايا الأكثر تطورا حتى الآن.

وقالت الفتاة التي تدعى أليسا، والتي لم ترغب عائلتها فى كشف لقبها، بأنها شعرت أن أخذ العلاج التجريبى الجديد للمرض سيساعد الآخرين، مضيفا انها بالطبع ستفعل ذلك.

وقال العلماء إنه بدون هذا العلاج، والذى جاء بعد علاج كيماوى وفشل زرع نخاع العظام الأولى فى التخلص من السرطان، كان خطوتها التالية الوحيدة.

وتحدثت إليسا عن العلاج الثورى الجديد، وقالت إنها بمجرد أن تقوم به، فإن الناس ستعرف ما الذى يحتاجون إليه، بطريقة أو بأخرى، لذلك فإن القيام بهذا سيساعد الناس، وبالطبع ستفعله.

وتلقت الفتاة الإنجليزية المراهقة خلايا تى المعدلة فى أول استخدام لعلاج بالخلايا المعدلة فى مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال.

وهذه الخلايا مسبقة التعديل، من متبرع يتمتع بالصحة، تم تعديلها باستخدام وسائل تكنولوجية للسماح لها بملاحقة وقتل خلايا سرطانية بدون أن تهاجم بعضها البعض. وخلايا تى هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تتحرك حول الجسم لإيجاد الخلايا الدفاعية وتدميرها.

وتم تشخيص إصابة إليسا سرطان الدم الليمفاوي الحاد بالخلايا التائية فى 2021، وتلقت العلاج التقليدي الذى شكل العلاج الكيماوى وزرع النخاع لكن المرض عاد غليها مرة أخرى.