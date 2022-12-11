شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج حب الشباب الهرموني.. منها تقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب الهرموني هو نوع معين من حب الشباب الالتهابي الذي يصيب البالغين في الغالب، ويحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات الأندروجين التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون على الجلد ويمر الجلد بتغيرات مختلفة، حيث يبدأ نشاط خلايا الجلد المتذبذبة والالتهابات وكذلك حب الشباب، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج حب الشباب الهرمونى، بحسب موقع "Health".

حب الشباب الهرموني هو أيضًا نتيجة للتباين المستمر في الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون.

الحيض والحمل والبلوغ هي بعض أسباب الاختلالات الهرمونية في جسم الإنسان والمسؤولة عن التسبب في حب الشباب الهرموني.



عادةً ما يحدث حب الشباب الهرموني في مناطق مثل الأنف والذقن والجبهة وخط الفك والخدين والرقبة والظهر والكتفين.



تتعرض هذه المناطق من الجلد للالتهاب ويسد الزيت الزائد المسام مما يؤدي إلى تفاقم حالة الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. في بعض الأحيان يؤدي إلى نمو البكتيريا التي تسبب هذا النوع من حب الشباب الهرموني.

أعراض حب الشباب الهرموني يمكن أن يحدث حب الشباب الهرموني بأشكال مختلفة. البثور والرؤوس السوداء هي بعض الأعراض الشائعة لحب الشباب الهرموني.

الرؤوس البيضاء هي مسام مفتوحة ومسدودة لها مسحة بيضاء عليها بينما الرؤوس السوداء مغلقة ومسام مسدودة يكون لونها أغمق.



الخراجات، والبثرات، والعقيدات هي بعض الأشكال الأخرى من حب الشباب الهرموني.



تتطور الأكياس والعقيدات تحت الجلد على شكل كتل طرية. البثرات عبارة عن نتوءات مليئة بالصديد على الجلد يمكن أن تكون مؤلمة وهناك نوع آخر من نتوءات الجلد ولكنها تظهر عادةً بلون وردي أو أحمر.

كيف تتخلصين من حب الشباب الهرموني؟ ومع ذلك ، هناك بعض الطرق لعلاج ومنع حب الشباب الهرموني تشمل: 1.أدوية منع الحملتتكون موانع الحمل الفموية من مكونات معينة تستهدف حب الشباب الهرموني وتساعد على تقليله.

Drospirenone و norgestimate و norethindrone هي بعض المكونات البارزة الموجودة في موانع الحمل الفموية والتي تساعد على الحفاظ على التقلبات الهرمونية أثناء الإباضة. ومع ذلك ، استشيري طبيبك قبل تناول حبوب منع الحمل.

2.إجراء تغييرات في نمط الحياةتجنب العيش بأسلوب حياة خامل لأنه من أكثر المشاكل شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب الهرموني.

يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر والكافيين إلى تحفيز الهرمونات لذا قلل من تناول مثل هذه الأطعمة وبدلاً من ذلك يمكن تناول الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب الأخرى والفواكه الطازجة وعصائر الخضراوات.



يمكن أن تساعد جلسات التأمل المنتظمة لمدة 10-15 دقيقة أيضًا في تقليل التوتر وتهدئة تقلبات المستويات الهرمونية.

أيضا ، قلة النوم هي سبب آخر لحب الشباب الهرموني. النوم السليم مطلوب للسماح لجسمك بالشفاء في جميع أنحاء الجسم وإبعاد مثل هذه المشكلات.

بناءً على شدة حب الشباب ، تتوفرخيارات علاجية

مختلفة لتقليل إنتاج الدهون وتكوين حب الشباب والالتهاب المؤلم.

فيما يلي بعض خيارات العلاج لحب الشباب الهرموني:

-الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء: الرتينويدات الموضعية

-حب الشباب الالتهابي: ريتينويد موضعي أو مضاد حيوي موضعي و / أو بنزويل بيروكسايد.

-العلاج بالليزر والضوء

-حب الشباب المعتدل إلى الشديد: المضادات الحيوية و / أو الإيزوتريتينوين

يمكن تقليل خطر الإصابة بحب الشباب الهرموني من خلال:

التنظيف اليومي للبشرة.

تعديلات في نمط الحياة مثل تقليل التوتر والحصول على نوم أفضل وتناول نظام غذائي صحي.

تمرين منتظم.

استخدم منتجات العناية بالبشرة التي لا تسد المسام.