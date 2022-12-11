شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن إلى صحة العين.. إليك 5 فوائد صحية للفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللفت من الخضراوات الشتوية المحملة بالعديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، يحتوى اللفت على الفيتامينات A وBو Cو Eو Kوالكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها التي تساعد على تغذيتنا من الداخل خلال فصل الشتاء، وإليك 5 فوائد صحية مدهشة لتناوله وفقا لما نشره موقع "food-ndtv

5 فوائد صحية للفت، حسب أخصائية التغذية لوفنيت باترا:يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

يحتوي اللفت على جلوكوزينولات ، وهى مواد كيميائية نباتية قد تساعد في منع جميع أنواع السرطان ، من الثدي إلى البروستاتا.

يخفض ضغط الدم

توفر الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية ، مثل اللفت ، فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية، وتشمل خفض ضغط الدم وتثبيط التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض.

يحمي صحة العين

اللفت غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة. هذا يحافظ على صحة عينيك ويقي من مشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

يقلل مشاكل الأمعاء

اللفت غذاء غني بالألياف يمكن أن يساعد في تقليل انتشار التهاب الرتج عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء.

إنقاص الوزن

يحتوي اللفت على دهون معروفة بتعزيز عملية الأيض، يمنع تراكم الدهون في الجسم ، ويحافظ أيضًا على مستويات السكر في الدم.