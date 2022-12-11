شكرا لقرائتكم خبر عن ما الملح الذي يجب على مرضى الكلى تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد حجم الدم وضغط الدم عندما تستهلك الكثير من الصوديوم أو الملح، وقد تزداد فرصتك في الإصابة بأمراض الكلى الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، بسبب استمرار ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الإفراط في تناول الملح، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح الباحثون أن الملح الصخري، هو الأنسب للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، وأنه إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى، فعليك مراقبة تناول الملح وذلك لأن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يضر مرضى الكلى.



يقدم الملح الصخري آثارًا لبعض المعادن الأساسية، بما في ذلك الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والنيكل.

لماذا تعتبر صودا الخبز أو البيكربوناتو مفيدة لمرضى الكلى؟توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول جرعة من صودا الخبز قد يبطئ من معدل تدهور وظائف الكلى ويقلل من فرص الإصابة بمرض الكلى في نهاية المرحلة.

المرضى الذين يتناولون بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) يشعرون بتحسن في العديد من مقاييس التغذية.

على الرغم من ارتفاع مستويات الصوديوم لديهم، فإن هذا لا يؤدي إلى مشاكل مع ارتفاع ضغط الدم.

نصائح غذائية لمرضى الكلى

يجب على مرضى الكلى الالتزام بالنظام الغذائي الكلوي لتقليل كمية النفايات والسموم في دمائهم.

عندما تتأثر وظائف الكلى، لا تقوم الكلى بترشيح أو إزالة النفايات بشكل صحيح.

إذا تركت النفايات في مجرى الدم ، فقد تؤثر سلبًا على مستويات الشوارد الكهربائية للمريض.

قد يساعد اتباع نظام غذائي كلوي أيضًا في تعزيز وظائف الكلى وإبطاء تقدم الفشل الكلوي الكامل.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم بخلاف الفشار والبطاطس المقلية، حاول الابتعاد عن الصلصات الجاهزة وحبوب الإفطار وعصائر الخضروات والمهروس والحساء المعلب والجبن المطبوخ.

كيف يؤذي الصوديوم الكلى؟الصوديوم هو أحد مكونات الملح التي يمكن أن ترفع ضغط الدم والالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم مفيد للغاية في حماية صحة الكلى كما أن ارتفاع ضغط الدم هو ثاني أكبر سبب لمشاكل الكلى .