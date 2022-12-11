اسرع طريقة لنسف الدهون بماء المتة والليمون

بيروت - نادين محمد - يتم البحث دائماً عن اسرع طريقة لنسف الدهون وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع نظام غذائي متوازن واختيار الاطعمة الصحية مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن الممكن ايضاً الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة ماء المتة والليمون. فهي تساعد على نسف الدهون التي تتجمع في مختلف مناطق الجسم كما توفر الكثير من الفوائد الصحية.

طريقة شرب ماء المتة والليمون لحرق الدهون

يساعد ماء المتة مثل شاي هذه العشبة على نسف الدهون الضارة وعلى خسارة الوزن واستعادة الرشاقة. وللاستفادة من خصائصه يمكن اضافته الى بعض انواع العصائر ومختلف الاطباق التي تحتوي على مكونات صحية كما يمكن شربه بطريقة شاي المتة المعروفة. اما طريقة تحضيره فهي سهلة جداً.

المقادير

ملاعق طعام من المتة

اكواب من الماء

عصير حبة ليمون

أوراق نعناع طازجة

بضعة مكعبات ثلج

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي تماماً.

2 تضاف اليه المتة ويترك الخليط لبضعة دقائق.

3 يضاف اليه عصير الليمون واوراق النعناع ومكعبات الثلج.

ويمكن استخدام هذا الماء لتحضير بعض انواع مخفوقات الفواكه.

فوائد ماء المتة

الى جانب احتوائه على عناصر تساعد على نحت القوام وازالة الدهون يمكن هذا الماء ان يساعد على حل بعض المشاكل الصحية.

1 يحفز عملية الهضم والخسارة السريعة للوزن الزائد بفضل احتوائه على مادة الماتيين. كما انه يعزز عملية الايض.

2 يساعد على تهدئة الاعصاب لأنه يحتوي على مواد الثيومبرومين والتيوفيلين. ولهذا ينصح بشربه بعد الوجبات للحد من الشعور بالتوتر.

3 يساعد على الشعور بالشبع ولهذه الغاية من المفيد تناوله في فترة ما قبل الظهر اي الفترة الفاصلة بين وجبتي الفطور والغداء.

4 يحتوي على الكثير من مضادات الاكسدة التي تحارب الشوارد الحرة الضارة.

5 يساهم في محاربة الالتهابات ولهذا ينصح بتناوله الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم والتهاب القصبة الهوائية والتهابات المفاصل وغيرها.

6 يعمل كمدر للبول ما يعني انه يساعد على الحد من احتباس الماء في الجسم.

مضار ماء المتة

يجب عدم المبالغة في شرب هذا الماء وان كان يساعد على نسف الدهون. فهذا قد يسبب اضطرابات النوم وفرط النشاط اضافة الى المعاناة من مشاكل في الذاكرة. ويؤدي احياناً إلى اضطرابات معوية بسبب احتواء المتة على التانين ونتيجة ارتفاع مستوى الحموضة في المعدة.



ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.