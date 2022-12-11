أقوى مشروبات حرق الدهون للعام 2022

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وتفتيتها ، كما تعززعملية التمثيل الغذائي لديك حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر. وهذه المشروبات قادرة على التخلص من الدهون غير المرغوب فيها والحصول على جسم رشيق وصحى ويمكن تحضيرها في المنزل.

تعرفي الى أفضل مشروبات حرق الدهون في حصاد 2022.

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الشاي الأخضر





يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الأكثر فعالية لفقدان الوزن، لذا ينصح خبراء التغذية بإدراجه ضمن الوجبات اليومية بانتظام، بحيث يتم تناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يومياً، على ألا يضاف له السكر. في إشارة إلى أن المقصود بالشاي الأخضر ليس الأكياس التي تنقع بالماء الساخن، إنما مستخلص الشاي الأخضر الذي يحوي تراكيز عالية من مركبات الشاي النشطة، الكاتيشين Catechins والكافيين التي تحفز عملية الأيض، وبالتالي القدرة على حرق الدهون.

القهوة

بالرغم من أن القهوة المشروب الأكثر شيوعاً، غير أن القلة يدركون أنها فعالة في إنقاص الوزن لغناها بمادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض وتنشط عملية التمثيل الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بشرب كوب إلى اثنين من القهوة يومياً، يرافق ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن. إلى ذلك بينت دراسة نشرت في مجلة Obesity عام 2013 أن تناول كميات معتدلة من القهوة يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الوجبة التي تلي شرب القهوة وخلال بقية اليوم.



عصير الخضراوات



لعصير الخضراوات مفعول سحري في إنقاص الوزن وحرق الدهون في منطقتي البطن والأرداف لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف. ينصح خبراء التغذية بتناول العصير الأخضر، مثل الخيار، الكرفس، والبروكلي، السبانخ، الأفوكادو، البقدونس، النعناع وغيرها، إذ يصنف على أنه نظام غذائي نباتي قليل السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، غني بفيتامين A، K و C، إضافة إلى الأملاح المعدنية التي تمنح الجسم الطاقة والقيمة الغذائية الكافية له، كما يكبح عصير الخضراوات الشهية ويمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.

لإضفاء مذاق لذيد لعصير الخضراوات، يمكن إضافة القليل من الفواكه، مثل التفاح الأخضر، الليمون والبرتقال.

طرق تحضير مشروب لتفتيت الدهون

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الصورة عن موقع Freepik

تحضير مزيج الشاي الأخضر والزنجبيل للريجيم، وطريقته كالآتي:

غلي كوب من الماء، ثم إضافة قطعة من الزنجبيل القاسي أو ملعقة من البودرة إلى الماء المغلي، مع ملعقة من الشاي الأخضر الجاف إلى المزيج، ثم ترك المكوّنات منقوعة بالماء المغلي مدة لا تقل عن عشر دقائق.



ملاحظة: من الضروري المداومة على شرب المنقوع يومياً قبل الوجبات الغذائية بنحو نصف ساعة، مع تجنبه في ساعات الليل؛ كونه يحتوي على نسبة لا بأس بها من مادة الكافيين التي تسبب الأرق، وتزيد القلق.

الكمون لحرق الدهون على الريق



أحد التوابل الأساسية فهو منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على التخلص من السموم، وينظم مستويات السكر في الدم في الجسم، ويقلل من الكوليسترول السيئ، ويؤدي إلى تحسين التمثيل الغذائي.

يمكنك إضافة الكمون إلى نظامك الغذائي اليومي 2-3 مرات في اليوم بعد الوجبات.

لتحضير ماء الكمون، تحتاجين إلى نقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، يمكنك غليها وتناولها وهي ساخنة في السحور.

مشروب ماء الشمر لحرق الدهون

الشمر يعالج مشاكل عسر الهضم وانتفاخ المعدة، وهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف، وكلها تساهم في فقدان الدهون. تساعدك الألياف على البقاء ممتلئة لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، والتحكم في جزء منه. كما أنه يزيل السموم من الجسم عند شرب ماء الشمر بانتظام، مما يؤدي أيضاً إلى حرق الدهون.

لا داعي لغلي ماء الشمر. فقط نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل، وتناوله أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه. أو يمكنك الحصول عليها بطريقة أخرى أيضاً.

الصورة عن موقع Freepik

القرفة من أهم المشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن العنيدة بسبب خصائصها المضادة للميكروبات، تعتبر القرفة مشروباً جيداً لحرق الدهون؛ فهو يعزز عملية الأيض ويبقي مستويات الإنسولين تحت السيطرة.

يمكنك استخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة عن طريق غلي كوب من الماء لمدة 10 دقائق وتركه يبرد لفترة حتى يصبح فاتراً وإضافة العسل إليه وتناوله على معدة فارغة. يمكنك أيضاً تناوله بين الوجبات وفي الليل قبل النوم؛ حتى يحرق جسمك الدهون حتى أثناء نومك.

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ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق الوصفات يستحسن استشارة طبيب مختص .