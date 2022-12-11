شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 خضراوات لتقليص دهون البطن.. أبرزها البنجر والجزر والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول تحقيق هدف إنقاص الوزن أو فقدان دهون البطن ، فهناك خضراوات محددة يمكن أن تساعدك، ومع ذلك، نود التأكيد أيضًا على أنه لا يوجد شيء مثل طعام أو شراب واحد يمكن أن "يذيب دهون البطن ببساطة"، فإن تناول الخضروات التي تحتوي على سعرات حرارية أقل وأعلى في أشياء مثل الألياف أو البروتين أو العناصر الغذائية المفيدة الأخرى فيمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وفقًا لما نشره موقع " eatthis".

1 البنجر

لا يتم الحديث عن البنجر بشكل كافٍ تقريبًا ، ولكن هذه الخضروات الجذرية الترابية مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك على إدارة الوزن حول منطقة معدتك، مع تحسين عملية الهضم، يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف ، بحوالي 3.8 جرام لكل كوب، من المعروف أن تناول ما يكفي من الألياف في كل وجبة أو وجبة خفيفة يساعد في منع الانتفاخ وتقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء. يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في تحسين صحة ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر مهم في الحفاظ على الوزن أو إنقاصه بطريقة صحية.

2 الكرنب

خضار خضراء مورقة مليئة بالعناصر الغذائية ، ستحصل على الفيتامينات A و K و C و B6 ، بالإضافة إلى المنجنيز والنحاس والبوتاسيوم. ستحصل أيضًا على الألياف والبروتين أيضًا ، مقابل حوالي 43 سعرة حرارية لكل 100 جرام عند النظر إلى فقدان دهون البطن ، من المفيد أن تتذكر أنه لا يوجد طعام واحد يمكنه فعلاً حرق دهون البطن ، فإن استبدال الأطعمة السكرية والمعالجة ، المعروفة بمساهمتها في زيادة الوزن ، بالخضروات الغنية بالألياف مثل الكرنب يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية ويزيد من تناولك للعناصر الغذائية المفيدة.

3 السبانخ

السبانخ مليء بالعناصر الغذائية، فإن إضافة المزيد من السبانخ إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن، فهى غنية بالألياف، والتي تمتص العناصر الغذائية بشكل أكبر وتساعد على الهضم. كما أنها غنية بفيتامين K ، والذي يمكن أن يدعم في بعض الأحيان تقليل وزن الجسم ، بما في ذلك الدهون الحشوية.

4 الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر عبارة عن خضروات متعددة الاستخدامات ،كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف وزنك، يعتبر الفلفل الحلو من الخضروات المثالية لإضافتها إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، إنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ، بينما تساعد أيضًا في خلق شعور بالشبع بعد الوجبات، يمكن أن يساعد هذا المزيج في منع الإفراط في تناول الطعام طوال بقية اليوم. كما أن محتواها من الألياف والكابسيسين يمنح الفلفل الأحمر فقدان الوزن.

5 البروكلي

يعتبر البروكلي من أكثر الخضراوات كثافة بالمغذيات التي يمكنك العثور عليها ، هذه الخضروات الصليبية غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم المركب الأساسي هو سلفورافان ، والذي يعمل عن طريق خفض السيتوكينات و NF-kB في الجسم، هذه المواد تقود عملية الالتهاب عن طريق الحد من الالتهاب ، يحتوي البروكلي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تعزز فقدان دهون البطن ، بما في ذلك فيتامين C والكالسيوم والكروم، فيتامين ج يحتاجه الجسم من أجل استقلاب الدهون وتحويلها إلى طاقة.

6 الجزر

الجزر من الخضروات الجذرية اللذيذة التي تحتوي على عناصر غذائية أكثر مما يدركه الكثير من الناس،

الخضار فريدة من نوعها في قدرتها على المساعدة في تقليل دهون البطن لأنها تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم، لتأثير الحراري للغذاء (TEF) هو معدل السعرات الحرارية التي يتسبب فيها الطعام في حرق الجسم أثناء هضمه. ولأن للجزر قوامًا صلبًا ، فإن له نسبة عالية من TEF وبالتالي يتسبب في حرق الجسم للمزيد من السعرات الحرارية بمجرد تناوله.