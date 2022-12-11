شكرا لقرائتكم خبر عن لو عمرك فوق الـ40.. 8 أطعمة صحية للقلب يجب إضافتها لنظامك الغذائي الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الطقس دورًا أساسيًا في نظامنا الغذائي، تجلب التغيرات المناخية معهم العديد من الخضروات والفواكه الموسمية، يمكن أن تستفيد أجسامنا بشكل أفضل من بعض الأطعمة خلال فصل الشتاء، فإن الاهتمام الشديد بنظامك الغذائي مع تغيرات الطقس يمكن أن يكون مفيدً لصحتنا ، يحتاج القلب أيضًا إلى رعاية إضافية مع تقدمنا في السن، وإليك أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في فصل الشتاء لصحة القلب عند بلوغ سن 40 عامًا فما فوق، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك أفضل الأطعمة الشتوية لصحة القلب في سن الأربعين: 1. التونةأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيرة في التونة والأسماك الدهنية الأخرى مثل الماكريل والسردين، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الصحة العامة للقلب عن طريق خفض ضغط الدم والدهون والتخثر وضربات القلب غير المنتظمة.





2. الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة بما في ذلك الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا هي أطعمة ليفية محملة بالعناصر الغذائية ، على عكس الكربوهيدرات المكررة، قد ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إذا كنت تستهلك ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة كل يوم، تزيد الحبوب الكاملة من نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تجلب الأكسجين إلى الدم وتحتوي على الألياف وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم والزنك.





3. الفاصولياتحتوي الفاصوليا على الكثير من البروتين ، ولكنها تحتوي أيضًا على فيتامينات البوتاسيوم وفيتامين ب ، وكلاهما مفيد للقلب، تعتبر الدهون الثلاثية والكوليسترول من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومع ذلك ، فإن تناول الفاصوليا يمكن أن يخفض هذه المستويات في جسمك، يمكن أيضًا طهي الفاصوليا بطرق مختلفة وتحضيرها في وجبات دافئة في الشتاء.





4. الأفوكادوعلى عكس الأطعمة الأخرى الغنية بالدهون، فإن الأفوكادو يوفر الدهون الصحية التي قد تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، مثل حمض الأوليك ، المسؤول عن بعض فوائد زيت الزيتون، كما تحتوى على البوتاسيوم، وهو معدن حيوي لا يحصل عليه الكثير من الناس ، لكنه يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو وفير في الأفوكادو، تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف الصحية للقلب.





5. الرمانغالبًا ما يتم الترويج للرمان على أنه أغذية خارقة وصحة للقلب بسبب فيتامين يسمى حمض الإيلاجيك، يمكن أن تساعد هذه المواد في منع تراكم الكوليسترول في الشرايين، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الرمان الكامل مصدرًا قويًا للبوتاسيوم ، مما يساعد في خفض ضغط الدم، من الضروري أن تتذكر أن الرمان أو عصيره قد يتداخلان مع بعض أدوية الكوليسترول.





6. البذورتدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والأستروجين النباتي الموجودة في بذور الكتان صحة القلب، للحصول على أفضل النتائج ، تناولها في شكل مسحوق أو مطحون، يمكن أن تستهلك بذور الشيا كاملة وتوفر أوميجا 3 والألياف والبروتين أيضًا.





7. البنجريعتبر البنجر مصدرًا طبيعيًا معروفًا للنترات ، وهو شيء يحوله الجسم إلى نترات للحفاظ على صحة الشرايين، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم باستخدام عصير البنجر 8. الكركمتقلل التوابل مثل الكركم من الالتهاب بشكل طبيعي، يعد الحفاظ على مستويات منخفضة لديك فكرة جيدة لأن الالتهاب كان بالفعل مرتبطًا بشكل مباشر وثابت بأمراض القلب والزهايمر والاكتئاب، تناول المزيد من الكركم في النظام الغذائي.