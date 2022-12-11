شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متلازمة جفاف العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصيب متلازمة العين الجافة، المعروفة باسم جفاف الملتحمة، أكثر من 100 مليون شخص حول العالم، وغالبًا ما يزور الناس أطباء العيون الذين يشكون من ضعف الرؤية أو إعتام عدسة العين أو غير ذلك من الالتهابات المرتبطة بالعين ، لكنهم يتفاجئون بمعرفة أنهم يعانون من متلازمة جفاف العين، وحسب ما ذكره موقع Thehealthsite يحدث هذا إما بسبب عدم كفاءة إنتاج الدموع أو التبخر المفرط ، مما يؤدي إلى انزعاج خفيف في العين، مثل التهيج أو الألم أو التورم.

وتتراوح عواقبه من تهيج خفيف ولكنه مستمر للعيون مما يؤدي إلى اضطراب شديد في أنشطتك اليومية ، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته حول متلازمة العين الجافة وهى:

س: ما هي أسباب متلازمة العين الجافة؟

يمكن أن تحدث متلازمة جفاف العين بسبب مجموعة واسعة من العوامل ، مثل عدم التوازن في تكوين الدموع ، وعدم القدرة على إبقاء العينين رطبة، والأدوية والعوامل البيئية. تشمل الأسباب الشائعة لمتلازمة العين الجافة ما يلي:

.

.

.

.

.

.

-البيئة:العيش في مناخ جاف أو مترب أو عاصف يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العين الجافة-العمر:أحد الأسباب الشائعة لمتلازمة جفاف العين هو عملية الشيخوخة الطبيعية أيضًا، إنه شائع جدًا عند النساء ، خاصة أثناء انقطاع الطمث-الأدوية:قد يكون سبب آخر هو الآثار الجانبية للأدوية ، مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم وحبوب منع الحمل-استخدام الكمبيوتر:يعد الوميض غير الكافي ، خاصة عندما تحدق في شاشة الكمبيوتر طوال اليوم ، سببًا آخر لمتلازمة جفاف العين-الأمراض:جفاف العين هو أيضًا أحد أعراض الأمراض الجهازية مثل الذئبة ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، والوردية أو متلازمة سجوجرن-العدسات اللاصقة:في بعض الحالات ، وجد أن الاستخدام طويل الأمد للعدسات اللاصقة يسبب متلازمة جفاف العين

-حالات العين: قد تتسبب بعض حالات العين في الشعور بالجفاف والخدش مثل التهاب الجفن ، وهو التهاب على طول حافة الجفون.

س: ما هي أعراض متلازمة العين الجافة؟

-إحساس بالوخز أو الحرقان أو الخدش في عينيك

-شعور بحبوب رمل أو نوع من الانسداد في عينيك

-خيوط من المخاط داخل أو حول عينيك

-المعاناة من إجهاد العين بعد فترات قصيرة من القراءة

-الشعور بتحسن عند إغلاق العينين

س: كيف يتم تشخيص متلازمة العين الجافة؟

يمكن تشخيص متلازمة جفاف العين بسهولة من خلال الفحص الشامل لعينيك، و يتضمن ذلك اختبار الجفون والقرنية وقياس كمية ونوعية الدموع بحثًا عن أي تشوهات، بصرف النظر عن هذا، فإن الفحص الخارجي للعيون والتاريخ السريري الخاص بك لهما أهمية كبيرة لتحديد السبب الدقيق للحالة.

س: ما هو علاج متلازمة العين الجافة؟

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين ، فهي حالة مزمنة الهدف من العلاج هو التعامل مع الأعراض وتقليل حدوثها ، وإن العلاج يبدأ عادة بفحص دقيق للعينين لتحديد العوامل المسؤولة عن الأعراض والحفاظ على رطوبة العينين. يمكن تحقيق ذلك بطريقتين:

-الدموع الاصطناعية وهي عبارة عن قطرات مرطبة للعين تقلل من الشعور بالجفاف والخدش في العين.

-الحفاظ على الدموع: يمكن القيام بذلك عن طريق إغلاق القنوات الدمعية (جزئيًا أو كليًا) ، والتي تعمل عادةً على تصريف الدموع بعيدًا و يحافظ الإغلاق على الدموع الطبيعية والاصطناعية التي قد تكون مضافة.

-الأدوية:تستجيب العيون الجافة الناتجة عن مشاكل في غدد الميبوميان أو بسبب التهاب الجفن بشكل عام لعلاج محدد.

س: ما هي المضاعفات؟

إذا تركت دون علاج لفترة طويلة من الزمن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى وضعف البصر، و تعتبر متلازمة جفاف العين مصدر قلق صحي متزايد في العالم، وبالتالي فهي تحتاج إلى عناية.

يزداد خطر الإصابة بهذا المرض مع تقدم العمر لذلك ، من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المصابين بمتلازمة جفاف العين في السنوات القادمة ، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية.

س: ما هي طرق الوقاية من متلازمة العين الجافة؟

هناك العديد من النصائح البسيطة للرعاية المنزلية للمرضى الذين يعانون من متلازمة جفاف العين وهى:

-تجنب التيارات الهوائية المباشرة: يجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير من المعاناة من هذه الحالة تجنب الاتصال المباشر بمجففات الشعر أو دفايات السيارة أو مكيفات الهواء أو المراوح بعينيك.

-ارتداء النظارات الواقية أثناء الخروج: ينصح بارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية لمنع جزيئات الغبار من دخول عينيك أيضًا، يمكن للنظارات الشمسية عالية الجودة أن تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

-استخدم المرطبات المنزلية: في فصل الشتاء ، يمكن أن يضيف المرطب الرطوبة إلى الهواء الداخلي الجاف. يستخدم بعض الأشخاص نظارات مصممة خصيصًا لتكوين حجرة رطوبة حول العين ، مما يؤدي إلى زيادة الرطوبة.

-تذكر أن ترمش: اجعل من العادة أن تومض بوعي أثناء العمل على أجهزة الكمبيوتر. سيساعد ذلك في نشر الأذنين بشكل متساو، وفي النهاية ترطيب العينين.

-تجنب فرك عينيك: فرك العينين يؤدي فقط إلى تفاقم الحالة بدلًا من ذلك ، اغسل العينين بالماء البارد ، إذا شعرت بالحكة أو التهيج.