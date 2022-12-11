هل يمكن لمرضى السكر تناول البطاطا الحلوة فى فصل الشتاء؟ إليك الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - يأتي فصل الشتاء مع جميع الأطباق الشهية التي يمكن أن تبقيك دافئًا وصحيًا بشكل طبيعي، واحدة من هؤلاء هي البطاطا الحلوة، إنه أحد الأطعمة الشتوية الخارقة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بعدة طرق، البطاطا الحلوة غنية بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ولكن ، هل يمكن لمرضى السكري تناول البطاطا الحلوة؟ وإليك الإجابة وفقا لما نشره موقع "ndtv".

مع التغيرات في الطقس، يصبح من الضروري لمرضى السكري تغيير نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية، البطاطا الحلوة هي واحدة من أساسيات الشتاء ولكنها تحتوي على الكربوهيدرات بالإضافة إلى كونها حلوة بشكل طبيعي لذلك ، غالبًا ما يتجنب مرضى السكر هذا الطعام الشتوي الخارق.

كيف يمكن لمرضى السكر تناول البطاطا الحلوة بأمان

البطاطا الحلوة غنية بالألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى غير البطاطا البيضاء العادية، يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة على تحديد ما إذا كانت آمنة لمرضى السكر أم لا،

يمكن أن تحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر جلايسيمي منخفض أو متوسط أو مرتفع ، اعتمادًا على أسلوب الطبخ الخاص بك، تؤثر البطاطا الحلوة المسلوقة على مستويات السكر في الدم أقل بكثير من المقلية أو المخبوزة.

من الضروري التركيز على مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة قبل إضافتها إلى النظام الغذائي لمرضى السكر، البطاطس والبطاطا الحلوة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI. ولكن ليس من الضروري تجنبها تمامًا

البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من الألياف وخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن لمرضى السكر تناولها في صورة مسلوقة أو محمصة مع الجلد

كيفية تناول الطعاميوصى بألا يتناول مرضى السكري البطاطا الحلوة المقلية، إذا كنت تتناوله كوجبة وسط أو كوجبة خفيفة في المساء ، اجمعه مع سلطة غنية بالألياف، يجب أن يتبع ذلك بعض التمارين لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

متى تأكليوصي خبير التغذية بتناول البطاطا الحلوة خلال النصف الأول من اليوم عندما يكون التمثيل الغذائي مرتفعًا ، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، يمكن للمرء أن يحصل عليه مرة أو مرتين في الأسبوع.

من يجب تجنبهمرضى السكر الذين يعانون من زيادة الوزن أو أمراض القلب يجب أن يحافظوا على الحد الأدنى من استهلاكهم.