شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشاي والفواكه والخضراوات تحافظ على صحة دماغك وتمنحك ذاكرة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Neurology أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول يمكن أن تحافظ على الوظيفة الإدراكية، الفلافانول نوع من الفلافونويد غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة ويوجد في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والشاى، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على دماغك بصحة جيدة ، فيمكنك اتخاذ العديد من الخطوات المعززة للوظائف المعرفية التي تعزز صحة دماغك وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تقوية القدرات المعرفية والذاكرة

شارك المشاركون لمدة سبع سنوات تقريبًا فى الدراسة خلال هذا الوقت، ملأوا استبيانًا سنويًا وأكملوا الاختبارات التي قدمت بيانات عن مستوى تعليمهم ونشاطهم البدني وأنشطتهم العقلية (مثل القراءة أو تحدي أنفسهم في الألعاب) والقدرات المعرفية والذاكرة، كما لاحظوا عاداتهم الغذائية ، وهي الطريقة التي قسم بها الباحثون إلى مجموعات مختلفة بناءً على الكثير من الأطعمة التي تناولوها تحتوي على مركبات الفلافونول.

أظهرت النتائج أن المجموعة التي استهلكت أعلى مستوى من مركبات الفلافونول - والتي كانت حوالي 15 ملليجرام يوميًا أو حوالي حصة واحدة من الخضر الورقية - انخفضت بنسبة 32٪ في معدل التدهور المعرفي مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من الفلافونول.

قام الباحثون بتحليل تأثير أنواع مختلفة من الفلافونول ، مثل kaempferol - والتي يمكنك الحصول عليها عن طريق تناول اللفت والسبانخ والبروكلي والفول وشرب الشاي، كيرسيتين - الموجود في اللفت والطماطم والتفاح والشاي ؛ و myricetin - الموجود في اللفت والطماطم والبرتقال) ارتبط استهلاك المزيد من الكيمبفيرول بمعدل أبطأ بنسبة 32٪ من التدهور المعرفي مقارنةً بالمجموعة الأقل بينما تناول المزيد من الميريستين كان معدله أبطأ بنسبة 31٪ ، وكان المزيد من الكيرسيتين مرتبطًا بمعدل أبطأ بنسبة 30٪.

إن اتباع نظام غذائي متنوع في الفواكه والخضروات أمر بالغ الأهمية لكل من الأداء الإدراكي والجسدي، الدراسة هي تأكيد إضافي على قوة الطعام المغذي، فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول يمكن أن تحافظ على الوظيفة الإدراكية بمرور الوقت هو سبب مقنع لتضمين هذه الأطعمة في وجباتنا الغذائية يوميًا.



فواكه وخضروات متنوعة

الفلافونويد غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة ويوجد في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، المضادة للالتهابات للفلافونول قد تقلل من كمية أو مدة التهاب الأعصاب.، الخصائص المضادة للأكسدة للفلافونول قد تمنع أو تقلل الإجهاد التأكسدي.



بالنسبة إلى عدد المرات التي يجب أن يستهلك فيها الناس الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الفلافونول ، قالت الدراسة إن تضمينها في معظم الوجبات سيساعد الأفراد في الحصول على كمية مفيدة من الفلافونول يوميًا.