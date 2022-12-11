شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تسبب مشاكل بالأمعاء ..أبرزها رقائق البطاطس واللبان والكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال والارتجاع ليست سوى بعض الأعراض التي قد يعاني منها المرء، في حين أن بعض هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بحالة مزمنة في الجهاز الهضمي، فإن البعض الآخر قد يكون بسبب الحساسية تجاه عنصر معين أو العديد من المواد الغذائية، في كلا السيناريوهين، يمكن أن يؤثر ما تأكله على صحة أمعائك، هناك عدد قليل من الأطعمة التي يجب تجنبها عند الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وإليك 6 أمثلة على الأطعمة التي يجب أن تتجنبها عندما يكون لديك اضطراب في المعدة لأنها قد تزيد من سوء مشاكل أمعائك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ابتعد عن 6 عادات للأكل من أجل أمعاء صحية: 1 رقائق البطاطسقد تكون رقائق البطاطس المملحة والمقرمشة وجبة خفيفة مريحة ، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي تميل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة مثل الرقائق والخبز الأبيض والمعجنات إلى التحرك بسرعة عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي غالبًا إلى الانتفاخ والغازات، وتشتهر الأطعمة الغنية بالدهون بأنها تسبب حرقة المعدة ، وهي مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي.





2 اللبان الخالي من السكرقد يفاجئك أن اللبان يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي، ولكن العديد من أنواع العلكة الخالية من السكر مصنوعة من كحول السكر، يستخدم هذا المركب لتوفير حلاوة في الطعام بدون الكثير من السعرات الحرارية مثل السكر ومع ذلك، لا يمكن للجسم أن يهضم كحول السكر بشكل كامل وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمى، يعد الانتفاخ والغازات والإسهال من أكثر الأعراض شيوعًا التي قد يعاني منها المرء، قد تجد أيضًا كحول السكر في الحلوى الخالية من السكر، وألواح البروتين ، وغيرها من المنتجات المعدلة لتكون خالية من السكر.





3 الحلوياتفي حين أن بدائل السكر مثل الكحوليات السكرية قد لا تكون آمنة لأمعائك ، فإن السكر المكرر قد يسبب مشكلة أيضًا، يبدو أن السكر المضاف ، مثل ذلك الموجود في الحلوى والحبوب والمخبوزات ، له العديد من الآثار السلبية على الجسم ، بما في ذلك القناة الهضمية، تشير الأبحاث إلى أن هذا السكر المضاف قد يزيد من الخصائص المؤيدة للالتهابات في القناة الهضمية، ما قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات ، بما في ذلك عدم توازن بكتيريا الأمعاء المفيدة وعدم تنظيم التمثيل الغذائي، ليس من الواقعي اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر لفترة زمنية طويلة ، لذا فإن أفضل طريقة لك هي خفض السكر الزائد حيثما أمكنك ذلك، استبدل الحلوى السكرية بالفواكه ، وقلل من التحلية في قهوتك بمقدار النصف .





4 الكرنبيشتهر هذا الخضار بتسببه في اضطراب الجهاز الهضمي مع أعراض مثل الانتفاخ والتشنجات والغازات، يُعد الكرنب جزءًا من فئة الخضروات الصليبية ، وهي مجموعة تحتوي على خضروات مشتركة أخرى ، مثل البروكلي وبراعم بروكسل، تحتوي هذه المجموعة من الخضار على سكر يسمى رافينوز المعروف بتسببه في الغازات ، بالنسبة للبعض ، قد يؤدي طهي هذه الخضار قبل تناولها إلى تقليل احتمالية حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي .





5 الفاصولياعلى غرار الخضار الصليبية ، تعد الفاصوليا فئة أخرى من الأطعمة التي تحتوي على رافينوز ، وهو السكر المعروف بتسببه في الغازات، على الرغم من كونها مغذية للغاية بسبب محتواها من البروتين والألياف والمغذيات الدقيقة ، إلا أن الفاصوليا عادة ما تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي، الغازات والانتفاخ وآلام المعدة هي بعض الأعراض التي غالبًا ما تظهر عند تناول الفاصوليا.





6 الصلصة الحارةيُعرف هذا المكون بإضافة النكهة والتوابل ، وعلى الرغم من أنه قد يحتوي بالفعل على بعض الخصائص المفيدة ، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، الكابسيسين هو المركب الذي يعطي الفلفل الحار حرارته ، وله أيضًا بعض الخصائص الصحية ، بما في ذلك تقليل بعض علامات الالتهاب، ومع ذلك ، قد يكون هذا المركب نفسه مسؤولاً عن الآثار الجانبية مثل ارتجاع المريء وتشنجات المعدة، عند مواجهة مشاكل في القناة الهضمية ، قد يكون من الأفضل تخطي جميع أنواع الأطعمة الحارة ، بما في ذلك الصلصة والتوابل الحارة .