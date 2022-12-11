شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة سرطان الرئة والآثار الناتجة من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة، السعال المستمر، وضيق التنفس، وألم الصدر، ورغم ذلك، فإن المريض غالبًا لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة، نظرًا لوجود عدد قليل من النهايات العصبية في الرئتين، فإن وجود الورم لا يسبب الألم، أو الانزعاج ، وفقًا لما نشره موقع healthgrades.

تشمل الأعراض المحتملة لسرطان الرئة ما يلي:

السعال المستمر، سعال بالدم، السعال مع بلغم بلون الصدأ، ألم في الصدر يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال، فقدان الشهية، بحة في الصوت، ضيق في التنفس، فقدان الوزن غير المبرر، التعب أو الضعف

وهناك أعراض أخرى لسرطان الرئة

إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يتسبب في ظهور أعراض إضافية، منها الم الظهر أو الفخذ إذا انتشر السرطان إلى العظام، واذا انتشر إلى الدماغ، يمكن أن يسبب تغيرات في الجهاز العصبي.

الآثار الناتجة عند علاج سرطان الرئة

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية لعلاج سرطان الرئة حسب نوع العلاج.

العلاج الكيميائي

غثيان أو قيء إجهاد، تغيرات الجلد، "الطفح الجلدي، ظهور تقرحات، تقشير، تساقط الشعر، ضيق في التنفس، سعال، صعوبة في البلع، فقدان الشهية.

العلاج المناعي

إرهاق أو ضعف

غثيان

إسهال آلام

المفاصل أو العضلات ضيق

تنفس

فقدان الشهية

جفاف أو حكة في الجلد

الجراحة

التهاب الحلق من استخدام أنبوب التنفس

وجع بسبب استخدام قسطرة

بولية.الألم في الشهية

في الشقوق الجراحية وحولها