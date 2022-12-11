هل يجب أن تصوم قبل إجراء فحص الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - فحوصات الدم هي الطريقة الأكثر دقة لتحديد الحالة الصحية للشخص، لذا يجب أن نعرف ما يجب فعله وما لا يجب فعله في اختبارات الدم، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية الاستعداد قبل إجراء تحاليل الدم وهل يجب الصيام قبلها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عندما تستعد لأي فحص طبي، فإن تركيزك ينصب بشكل أساسي على الأمراض الصامتة مثل: مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المزمنة الأخرى.

وعلى الرغم من أن الصيام ضروري للعديد من اختبارات الدم، إلا أنه يعتمد فقط على نوع الاختبار الذي ستقوم به.

الشرط المسبق لكل اختبار ويعتمد كليًا على نوع اختبارات الدم التي يتم إجراؤها على سبيل المثال ، لاختبار الجلوكوز في الدم الصائم ووظيفة الكبد، يجب إعطاء العينة في حالة الصيام.

يجب إجراء بعض الاختبارات مثل سكر الدم الصائم ، وملف الدهون ، و GGT (جاما جلوتاميل ترانسفيراز) ، وملف الحديد وما إلى ذلك ، ومنظار المعدة العلوي في حالة الصيام: على الرغم من أن بعض الاختبارات الأخرى ليست إلزامية مثل LFT (اختبار وظائف الكبد) ، يوصى باستخدام شوارد المصل وكرياتينين المصل وفيتامين ب 12 أثناء الصيام ".





8-12 ساعة هي مدة الصيام قبل التحاليلقال الخبراء إن ما بين 8-12 ساعة صيام جيد بما فيه الكفاية. بالنسبة للجلوكوز، هناك حاجة إلى 10-12 ساعة من الصيام ، و12-14 ساعة ، لملف الدهون (الكوليسترول).

مع التأكيد أكثر على أهمية فترة الصيام فإنه إذا كان هناك أي وجبة دسمة في 8-12 ساعة السابقة، فمن المستحسن أن يتم اختبارها في يوم آخر.كيف لا يؤثر البقاء في الصيام على تقرير فحص الدم؟عندما يكون هناك تناول للطعام خلال 8-12 ساعة السابقة ، هناك عمليات كيميائية حيوية معينة جارية وتؤدي إلى تفسير خاطئ لمستوياتها في الدم.



قد ترتفع التحليلات مثل الدهون الثلاثية وكوليسترول LDL بعد تناول وجبة غنية بالدهون خلال 72 ساعة الماضية من جمع العينات وقد يؤدي ذلك إلى سوء تفسير إكلينيكي.

أثناء المنظار إذا كان المريض غير صائم ، فقد تكون هناك جزيئات طعام تحجب الرؤية الواضحة للمعدة والمريء ويضيف أنه في مثل هذه الحالات سيتم الإبلاغ عن قراءات شاذة أو خاطئة.

هل يمكنك شرب الشاي أو القهوة قبل إجراء فحص الدم؟

لا لا يمكنك، لأن المواد الغذائية التي يتم تناولها مع الحليب أو بدونه ستغير مستوى الجلوكوز والدهون لأن المصل (السائل الذي يتم الحصول عليه من الدم)، والذي يستخدم للتقدير ، يصبح غائمًا، وينتهي بنا الأمر بالحصول على تقارير خاطئة. وبالتالي فإن الصيام إلزامي.



إدرار البول بعد تناول القهوة والشاي قد يؤدي إلى الجفاف وقد تكون هناك حاجة إلى محاولات متعددة لإيجاد وريد مناسب ، مما يجعل عملية جمع الدم مؤلمة.هل يمكن شرب الماء فى فترة الصيام؟نعم، لأن الماء لا يتعارض مع جودة الدم في هذه الاختبارات.