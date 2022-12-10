شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الوجبات السريعة على الأطفال أبرزها.. ضعف التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادات الأكل الصحية للأطفال أمر ضروري، لكن كثرة تناول الوجبات السريعة قد يؤثر على صحتهم بشكل سلبي، لذا يجب تجنب تناول هذه الوجبات خاصة للأطفال، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار تناول الوجبات السريعة للأطفال، بحسب موقع "Health".

أضرار تناول الوجبات السريعة للأطفال 1. تناول الوجبات السريعة يؤثر على الطاقة والتركيزتتأثر عادات دراسة الأطفال بشكل كبير بنظامهم الغذائي الأطعمة السريعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تقلل من مستويات الطاقة والقدرة على التركيز المستمر. يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى التركيز الشديد والنشاط، وتؤثر الوجبات السريعة بشكل خاص على نموهم الشامل.

يجب على الأطفال من جميع الفئات العمرية ممارسة التمارين البدنية، وتناول الوجبات السريعة بشكل متكرر لا يمنحهم العناصر الغذائية التي يحتاجونها للحصول على القدرة على التحمل الكافية للقيام بذلك.





2. الوجبات السريعة ضارة بصحة الأمعاءتحتوي أمعائنا على عدد لا يحصى من البكتيريا الموجودة فيها هذه تساعدنا على البقاء بصحة جيدة لأنها تقاوم البكتيريا غير المرغوب فيها التي تدخل أجسامنا وتساعد أيضًا في العديد من وظائف الجسم الأخرى.

صحة الأمعاء هي الأكثر أهمية للحفاظ على مناعتنا سليمة لكن الوجبات السريعة تضر بأمعائنا ويجب تجنبها بأي ثمن. يحتاج الأطفال بشكل خاص إلى مناعة قوية وبالتالي يجب أن يتمتعوا بصحة أمعاء قوية.





3. الدهون السيئةتحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على دهون صناعية متحولة الأطعمة التي تحتوي على زيوت نباتية مهدرجة ، وهي عبارة عن أطعمة غير صحية تقريبًا، تحتوي على دهون متحولة.

تسبب هذه الدهون آثارًا ضارة مثل مرض السكري والسكتات الدماغية وأمراض القلب ، ولذلك يجب أن تجرب كل وسيلة لتقليل الوجبات السريعة من النظام الغذائي.

4. يمكن أن تؤدي الوجبات السريعة إلى السمنة لدى الأطفالوفقًا لدراسة جديدة، كان استهلاك الأطفال للوجبات السريعة يجعلهم يعانون من عدد من المشكلات الصحية الخطيرة المرتبطة بالسمنة.

وجدت هذه الدراسة أن الأطفال الذين تناولوا وجبات سريعة كانوا أكثر عرضة لتناول وجبة ما تعادل السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والسكريات المضافة بالإضافة إلى ذلك ، مقارنة بالأطفال الذين لم يتناولوا وجبات سريعة ، كانوا أقل عرضة لاستهلاك الكثير من الألياف والحليب والفواكه والخضراوات.



بشكل عام، يميل الأطفال الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المسببة للسمنة في مطاعم الوجبات السريعة أيضًا إلى تناول المزيد من الأطعمة المسببة للسمنة في وجبات أخرى.

أشار مقال نُشر عام 2010 في مجلة Nature Neuroscience إلى أن الوجبات عالية السعرات الحرارية يمكن أن تسبب الإدمان، مما يدفع الأطفال الذين يتناولون أحيانًا وجبات سريعة إلى تطوير عادات غذائية غير صحية.

5. زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يعزو الباحثون الارتفاع في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية إلى تناول الوجبات السريعة.

الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل روتيني هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة

وبحلول عام 2050، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، سيكون واحد من كل ثلاثة بالغين مصابًا بمرض السكري.



يمكن أن يسبب مرض السكري ضعفًا وموتًا مبكرًا الأطفال الذين يعانون من الدهون في وقت لاحق من حياتهم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.