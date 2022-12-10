شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. احذر من انخفاض السكر في دمك قد يكون خطيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتحدث غالبًا عن ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، لكن معظم الأطباء لا يخبرون مرضى السكر أن السكر لديهم يمكن أن ينخفض ويمكن أن يكون خطيرًا، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

انخفاض نسبة السكر في الدم مشكلة مهملة

غالبًا ما يتم الحديث عن ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنها تسبب مضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والاعتلال العصبي واعتلال الكلية واعتلال الشبكية ، تلف الكلى، تلف الأعصاب ، تلف العين وتلف الكبد لكن معظمنا لا يدرك خطورة ما يمكن أن يفعله انخفاض السكر في الدم.



معظم مرضى السكر ليسوا على دراية بنقص السكر في الدم

يعتبر نقص السكر في الدم شائعًا لدى مرضى السكري الذين يتناولون أدوية لزيادة الأنسولين (سلفونيل يوريا) أو الأنسولين نفسه.



في مثل هؤلاء المرضى، يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم إذا كان هناك عدم توازن بين الأدوية والطعام والتمارين الرياضية.

إذا كان سكر المريض منخفضًا باستمرار، فإن الجسم يعتاد على تلك السكريات المنخفضة ، وبالتالي إذا كان هناك انخفاض هامشي ، فقد لا يتعرف الجسم على 65 أو 60 ملج من الجلوكوز لأنه معتاد على 75 و 80، وهذا ما يسمى عدم الوعي بنقص السكر في الدم.



مع مرض السكري طويل الأمد، قد تنخفض بعض الهرمونات أيضًا هذه هي الهرمونات التي تنتج أعراض نقص السكر في الدم لذلك ، إذا كانت هذه الهرمونات منخفضة، فقد لا تكون أعراض نقص السكر في الدم واضحة وبالتالي قد يحدث هذا. لذلك ، لدينا ثلاثة أسباب: المريض لا يعرف عن انخفاض السكر، وسكر الدم أقل من الطبيعي ونقص الهرمونات التي تسبب أعراض نقص السكر في الدم.

ويجب أن يكون مرضى السكري أكثر حرصًا بشأن انخفاض نسبة السكر في الدم لأنه عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع خطير للغاية وبالتالي يجب أن يكون هناك وعي أكبر بشأن نقص السكر في الدم.

حتى لو كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة في مرضى السكري من النوع الثاني ، فلا يوجد خطر مباشر على الصحة أو الحياة بشكل عام ، ولكن إذا انخفض سكر الدم بشكل كبير ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من فقدان الوعي وتؤدي إلى عواقب وخيمة.



نقص السكر في الدم نادر نسبيًا ولكن يجب على المرضى أن يضعوا في اعتبارهم أن نقص السكر في الدم يمكن أن يحدث، وبالتأكيد فإن الوعي بهذا الأمر مهم للغاية.

يجب أن يدرك جميع مرضى السكري أنه إذا كانوا يعالجون من مرض السكري إما بأقراص أو عوامل سكر الدم عن طريق الفم ، فعندئذ إذا تأخر طعامهم أو فاتتهم وجبة ، فمن المحتمل جدًا أن ينخفض سكر الدم قليلاً لذلك يجب أن يكونوا على دراية دائمًا بإمكانية حدوث نقص سكر الدم.



ما يمكنهم فعله هو أنه إذا كان موعد الوجبة التالية، فلنقل أنك تعاني من نوبة نقص سكر الدم في الساعة 12 ظهرًا، وعادة ما تتناول الغداء في الساعة 1 أو 1:30 بعد الظهر، ولا تنتظر وقت الغداء، فمن المحتمل أن تتناول غداء مبكرًا، أو إذا لم تكن في موقف يمكنك فيه تناول غداء مبكر، فأنت بحاجة لتناول وجبة خفيفة ، ربما يمكنك تناول كوب من الشاي مع السكر أو يمكنك تناول اثنين من البسكويت أو الموز أو أي شيء يدعمك السكر حتى موعد وجبتك لذلك عليك اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع حدوث نقص السكر في الدم بشكل أكثر حدة".

علامات انخفاض سكر الدم

تتضمن بعض العلامات والأعراض الأولية لنقص السكر في الدم ما يلي:

شحوب الوجه

الدوخة أو الدوار

التعرق

الجوع أو الغثيان

عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها

صعوبة في التركيز

إعياء وتعب

التهيج والعصبية

القلق

صداع الرأس

وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخد