8 أخطاء شائعة أحذريها أثناء إتباع الرجيم النباتي

بيروت - نادين محمد - يتحول الجميع إلى نظام غذائي نباتي لأسلوب حياة أكثر صحة. والسبب في تحولهم إلى نباتيين هو حقيقة أن النظام الغذائي النباتي يقدم العديد من الفوائد الصحية التي تشمل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتحكم في مستويات السكر في الدم، والمساعدة في التحكم في الوزن وما إلى ذلك.

أظهرت الدراسات أن أفضل طريقة لتحقيق الأكل الصحي هي اتباع نظام غذائي نباتي، والذي يشجع على تناول الأطعمة النباتية الكاملة ويثبط استهلاك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المكررة والمعالجة.

اقرئي أيضا : 5 أخطاء فى الرجيم تسبب زيادة الوزن بدلاً من إنقاصه

إذا كنتِ تخططين لاتباع نظام غذائي نباتي، فأنت بحاجة إلى التأكد من حصولك على العناصر الغذائية الكافية؛ حتى لا يعاني جسمك من نقص في بعض العناصر الغذائية.

إليك أكثر الأخطاء شيوعاً التي يجب تجنبها أثناء اتباع النظام الغذائي النباتي.

1. عدم تناول ما يكفي من البروتين

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة، وصنع الإنزيمات والهرمونات. لا يقوم الكثير ممن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً بتضمين كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامهم الغذائي. سيؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين إلى زيادة كتلة العضلات، والشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة الشديدة.

هناك الكثير من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين والتي ستساعدك على تلبية متطلباتك من البروتين. تشمل هذه الأطعمة النباتية العدس والمكسرات والبذور والفاصوليا وزبدة المكسرات والفطر والبازلاء الخضراء.

حاولي دمج أكثر من نوع واحد على الأقل من هذه الأطعمة في كل وجبة.

2. عدم شرب كمية كافية من الماء

إذا كنتِ تتبعين نظاماً غذائياً نباتياً، فعليك شرب الكثير من الماء طوال اليوم. يشتمل النظام الغذائي النباتي على كمية عالية من الألياف وشرب كميات كبيرة من الماء يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم، ويساعد الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، وبالتالي منع الانتفاخ والغازات والإمساك.

3. تستهلك القليل من السعرات الحرارية

السعرات الحرارية هي المصدر الأساسي للطاقة للجسم، ويمكن أن يؤدي استهلاك عدد قليل جداً من السعرات الحرارية إلى نقص في العناصر الغذائية وبطء عملية التمثيل الغذائي.

تأكدي من تلبية احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية عن طريق إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى نظامك الغذائي.

4. مبادلة اللحم بالجبن

نظراً لأن النظام الغذائي النباتي لا يشمل اللحوم، فإن معظم النباتيين يتبادلون اللحوم بالجبن؛ لإضافة أنواع مختلفة من الأطباق مثل المعكرونة والسلطة والسندويشات.

رغم احتواء الجبن على كمية كبيرة من البروتين والفيتامينات والمعادن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم.

بدلاً من استبدال الجبن باللحوم، قومي بدمج الأطعمة النباتية الأخرى التي يمكن استخدامها كبديل للحوم مثل الحمص والعدس والفاصوليا والكينوا.

5. عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم معدن مهم مطلوب للحفاظ على صحة وقوة عظامك، وتعزيز عمل الجهاز العصبي والمساعدة في العمل السليم للعضلات والخلايا. يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام. تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الكالسيوم، ويجب على أولئك الذين لا يستهلكون منتجات الألبان الحصول على الكالسيوم من الأطعمة النباتية الأخرى مثل البروكلي وغيرها من الأطعمة المدعمة؛ لأنها مصادر جيدة للكالسيوم.

6. عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد

تعتبر اللحوم مصدراً جيداً جداً للحديد؛ لذا تأكدي من تناول الكثير من الفاصوليا، والعدس، والفواكه، والخضراوات، والحبوب المدعمة، والمكسرات، والبذور لزيادة تناول الحديد. بالإضافة إلى ذلك، جربي الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد والأطعمة الغنية بفيتامين ج؛ لأن فيتامين ج يزيد من امتصاص الجسم للحديد.

7. عدم تناول دهون أوميجا 3

توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل خفض الدهون الثلاثية، وتحسين صحة القلب، وخفض ضغط الدم، ودعم الوظيفة الإدراكية.

8. استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة

يتم تجريد الكربوهيدرات المكررة مثل المعكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والخبز الأبيض والأرز الأبيض من جميع النخالة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. للحصول على أقصى استفادة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى، قومي بالتبديل إلى الحبوب الكاملة؛ لأنها تحتوي على النخالة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى سليمة.



