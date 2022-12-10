تعرفي على أفضل تمرينات للتخلص من دهون الفخد

بيروت - نادين محمد - هل تريدين فقدان الدهون في الفخذ؟ إليك تمارين للتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في فخذيك وحرقها بشكل فعال؟

يعاني كل من الرجال والنساء من دهون الجسم وعادةً ما تتراكم في الفخذين والوركين والأرداف لدى النساء، هناك تمارين معينة أبرزها القرفصاء يمكن أن تساعد في تقليل دهون الفخذ.

ولكن جنبًا إلى جنب مع هذه التمارين فإن اتباع نظام غذائي صحي وإدخال تغييرات معينة في نمط الحياة ضروري؛ لمساعدتك في تحقيق نتائج جيدة تدوم طويلاً.

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تمرين القرفصاء

يستهدف القرفصاء عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة في الفخذين والعضلة الألوية، قد يساعد هذا التمرين على شد الفخذين وتقليل دهون الفخذين.

تمرينات للتخلص من دهون الفخد

كيفية تطبيقه

رفع الساق الجانبي

رفع الساق الجانبي هو تمرين آخر يمكن دمجه في روتين التمرين. ينطوي هذا التمرين على دفع الساق بعيدًا عن خط الوسط للجسم الذي يتم عن طريق الاستلقاء على جانبك. رفع الساق الجانبية يستهدف عضلات الفخذين والفخذين والورك. يمكن أن يكون هذا تمرينًا فعالًا لتقليل دهون الفخذ .

كيف يمكن تطبيق التمرين؟

- ضعي حصيرة على الأرض. استلقي على جانبك الأيسر أو الأيمن ، أيًا كان وضعك المريح.

- حافظي على جسمك في خط مستقيم من الرأس إلى القدم مع مد ساقيك فوق بعضهما البعض.

- ضعي ذراعًا تحت رأسك للدعم، وضعي ذراعًا آخر أمامك للحصول على دعم أفضل.

- أثناء الزفير ارفعي ساقك بلطف لأعلى قدر ما تستطيعين.

- أعيدي ساقك إلى وضع البداية.

تمرين الساق الجانبية

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- كرري هذا التمرين 10 مرات.

نصيحة: عندما تقومين بتمرين رفع الساق الجانبي، تجنبي رفع ساقك وخفضيها قليلًا.

- قفي بشكل مستقيم مع إبقاء ساقيك بعرض الورك.

- ثني ركبتيك ببطء عن طريق النزول لأسفل والحفاظ على ظهرك مستقيمًا.

- انزلي حتى يتوازى فخذاكِ مع الأرض.

- يمكنك البقاء على هذا الوضع لمدة 10 ثوان والوقوف ببطء والعودة إلى الوضع الطبيعي.

كرري التمرين لمدة 10 مرات