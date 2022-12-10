شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائى لـ كريستيانو رونالدو.. يأكل 6 وجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أنه لايزال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة اللعبة على الرغم من اقترابه من الأربعينيات من عمره، نجم مانشستر يونايتد السابق يتغذى على6 وجبات عالية البروتين من اللحوم الخالية من الدهون يوميًا، وينام 5 مرات، لمدة ساعة ونصف، بدلًا من النوم 8 ساعات.



رونالدو

وقالت الصحيفة، لقد استثمر رونالدو أيضًا في غرفة العلاج بالتبريد المثلج بالمنزل، مضيفة، أنه أحد الأساطير الحية في كرة القدم ولا يزال يقدم العروض الرئيسية الفائزة بالمباريات في عصر تقاعد فيه العديد من اللاعبين المحترفين بالفعل، ولكن كيف بالضبط حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لياقته الرياضية في سن الـ 37 عامًا؟

وأضافت الصحيفة، لقد حطم هداف كرة القدم الدولية على الإطلاق، برصيد 118 هدفًا، رقمًا قياسيًا آخر وسط تكهنات بأنه قد يوقع صفقة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع نادي النصر السعودي، مما يجعله صاحب أعلى أجر في الرياضة، للحفاظ على نفسه في أفضل حالاته، ولجذب مثل هذه العروض الرائعة، اتبع لاعب كرة القدم نظامًا صارمًا من اتباع نظام غذائي ثابت والراحة والتعافي لسنوات.

تقدم صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الطريقة الصحية التي جعلت رونالدو يحافظ على لياقته لفترة طويلة وبنظام غذائى صحى للبقاء في حالة جيدة قبل مباراة ربع النهائي بين البرتغال وسويسرا، من الدجاج "السحري"، لجدول قيلولة صارم، للعلاج بالتبريد في المنزل.



العلاج بالتبريد

وأوضحت الصحيفة، أنه يحرص على توست الأفوكادو وسمك أبو سيف والدجاج "السحري" - لكن لا توجد مشروبات غازية، الأفوكادو هي مجرد واحدة من الأطعمة الخارقة التي استخدمها رونالدو كوجبة خفيفة خلال النهار، حيث تعد الفاكهة الغنية بالمغذيات واحدة من 6 وجبات في اليوم، فهي مليئة بالدهون الصحية، وكذلك الفيتامينات والمعادن، التي تدعم صحة القلب والرئتين.

وأوضحت الصحيفة، إن الأفوكادو وفير بشكل خاص في البوتاسيوم وحمض الفوليك اللذين يساعدان، فيما بينهما، في الحفاظ على صحة عضلة القلب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وهو الجزء من الدم الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما يساعد العضلات على العمل.

وقالت، لتناول الإفطار، غالبًا ما يختار نجم مانشستر يونايتد السابق الجبن والزبادي قليل الدسم، في حين أن منتجات الألبان الزائدة يمكن أن تسبب السمنة، فإن الكميات الصغيرة أو الإصدارات قليلة الدسم هي مصادر غنية بالبروتين لبناء العضلات والكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، وينطبق الشيء نفسه على اللحوم الحمراء مثل اللحم، وهو غني أيضًا بالبروتين ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الناس يجب أن يأكلوا كميات صغيرة فقط كل يوم، لكن بشكل عام، اختار رونالدو أنواعًا أقل دهونًا من اللحوم للحصول على معظم البروتين.



النوم جيدا وحمام الماء البارد ضرورى لرونالدو

أكد طاهي المنتخب البرتغالي لويس لافرادور، إن أشهر لاعب كرة قدم في بلاده لديه حب خاص للأسماك الطازجة، ويقال إنه يتغذى بانتظام على سمك أبو سيف، وباس البحر، والدنيس، وسمك القد ، مضيفا، إن هذه الأنواع من الأسماك البيضاء غنية بالبروتين ولكنها منخفضة الدهون مقارنة باللحوم الحمراء.

وأكدت الصحيفة، يعتبر سمك القاروص والدنيس من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البرطيانية.



العلاج بالتبريد

قال لاعبون برتغاليون، إن طبق رونالدو المفضل هو Bacalhau a Bras ، وهو طبق تقليدي يجمع بين البيض المخفوق والبطاطس المقلية وسمك القد المملح، يحتل لحم آخر، وهو الدجاج، مكانة خاصة في قلب رونالدو، حيث أشاد به النجم ذات مرة باعتباره "سحريًا" لاحتوائه على البروتين وقليل الدسم، تتراكم السلطة والحبوب الكاملة والفاكهة الطازجة أيضًا في طبقه كل يوم.

قال زميله السابق لي جرانت سابقًا، إن رونالدو اختار حبوب الكينوا العصرية عندما أكل مع فريق مانشستر يونايتد معًا، مصدرها أمريكا الجنوبية، الكينوا غنية بالبروتينات مقارنة بالحبوب الأخرى مثل القمح ولها خصائص مضادة للالتهابات.

يقال إنه يأكل حصصًا صغيرة بشكل متكرر على مدار اليوم، ويتخلى عن الوجبات الرئيسية الثلاث وهي الإفطار والغداء والعشاء لـ 6 وجبات أصغر، لكنها مليئة بالبروتين، بينما لا يزال العلماء يناقشون مزايا الوجبات الصغيرة المتعددة، فإن نمط رونالدو في الأكل غير معتاد بالنسبة للرياضيين، حيث إن الوجبات الصغيرة والتي يتناولها على مدار اليوم تساعد في تلبية المتطلبات الغذائية العالية للاعبي كرة القدم، مما يمنحهم الطاقة التي يحتاجون إليها لمجموعة التدريبات التي يقومون بها على مدار اليوم.

من الواضح، أن النظام الغذائي مهم للغاية بالنسبة لرونالدو، حيث ورد أن لديه اختصاصي تغذية شخصي يتابعه منذ أيامه في ريال مدريد، والشيء الوحيد الذي يبدو أنه لن يلمسه هو المشروبات السكرية، تسبب لاعب كرة القدم بشكل سيئ في صداع الرعاة في يورو 2020 العام الماضي عندما أزال بشكل واضح زجاجات كوكا كولا.