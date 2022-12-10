شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جهاز هضمى يوضح علامات الإصابة بالقولون العصبى ومتى يمكن التوجه للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد الزمزمى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، إن القولون العصبي هو من أكثر الأمراض شيوعًا في مصر والعالم، وهو ناتج عن اختلال وظيفي بالقولون، وهو ليس مرض عضوى، وبالتالي فإن تشخيصه يتطلب استبعاد كل الأمراض العضوية المسببة لأعراض مشابهة، مثل مرض السكر، والغدة الدرقية والتهابات الأمعاء المناعية، وحساسية القمح وعدم تحمل اللاكتوز وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء، وغيرها من الأمراض.

كما يتطلب فحص إكلينيكي للمريض وإجراء بعض الفحوصات و التحاليل اللازمة، وأيضا لتشخيص القولون العصبى يتطلب وجود بعض المعايير و المؤشرات في شكوى المريض.

وأضاف، إنه للأسف فإن كثير جدا من الحالات المترددة علي أطباء الجهاز الهضمي يتم تشخيصهم بمرض القولون العصبي دون كشف أو عمل فحوصات، ويكون عندهم أمراض أخري، وبالتالي يتأخر تشخيص حالتهم بشكل صحيح و علاجهم بشكل خاطئ، موضحًا أنه من أعراض متلازمة القولون العصبي وجود أي من الأعراض الآتية: وجود انتفاخات بالبطن، امساك أو اسهال مزمن، اختلاط البراز بالمخاط، تقلصات وآلام بالبطن لها علاقة بعملية الإخراج، نوبات متبادلة من الإمساك و الإسهال.

وأكد، أنه من مضاعفات الإصابة بالقولون العصبي هى : الاضطرابات المزاجية، مثل الاكتئاب، والقلق.

أعراض تستدعي التوجه للطبيب علي الفور: فقدان الوزن، نزيف من المستقيم، الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وجود ألم مستمر في البطن لا يشفى إلا مع عملية الإخراج، أو إخراج الغازات من البطن، القيء غير معروف السبب، صعوبة في البلع.