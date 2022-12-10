شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم لإتلاف الجسم بصمت لسنوات قبل ظهور أى أعراض، إنه فى الواقع أحد عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) ويمكن أن يسبب نوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية، علاوة على ذلك يؤدى ضغط الدم فى كثير من الأحيان إلى إتلاف الأوعية الدموية، حتى أكثر من ذلك عندما يدخن الفرد ويعانى من مرض السكرى وارتفاع الكوليسترول فى الدم والسمنة.

وحسب ما ذكره موقع thehealthsite فمن الضرورى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لتقليل مخاطر المضاعفات التى تهدد الحياة المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية.

ولكن ما هو ضغط الدم؟

إنه مقياس الضغط عندما يرتاح قلبك بين الضربات ويستمر ضغط الدم فى الارتفاع والنزول طوال النهار والليل، ومن الطبيعي أن يرتفع أثناء الحركة أو القيام ببعض النشاط فئات ضغط الدم الثلاث المختلفة منخفضة ومتوسطة وعالية.

ما الذى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم؟

بينما يصاب معظم الأشخاص بارتفاع ضغط الدم بسبب نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم أو حالتهم الطبية ، إلا أنه يسرى أحيانًا فى العائلات، وتتضمن بعض العوامل الأخرى التى تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

- الإكثار من تناول الكحول

- التدخين

- السمنة

- نمط حياة مستقر

- الإكثار من الملح

تشمل الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم الثانوي ما يلي:

- مرض كلوى

- داء السكرى

- الأدوية مثل موانع الحمل الفموية

أكثر المضاعفات المرتبطة بالقلب شيوعًا هى أمراض القلب الإقفارية وفشل القلب إلى جانب زيادة ضغط الدم المتدفق عبر الشرايين ، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى:

تلف الشرايين: يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف خلايا البطانة الداخلية للشرايين ونتيجة لذلك ، تصبح جدران الشرايين أكثر صلابة وأقل مرونة ، مما يحد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

مرض الشريان التاجي: تعاني الشرايين التالفة من صعوبة في إمداد القلب بالدم. يؤدي تدفق الدم القليل جدًا إلى القلب إلى الشعور بألم في الصدر أو الذبحة الصدرية ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، أو حتى نوبة قلبية.

تضخم القلب الأيسر: يجبر ارتفاع ضغط الدم القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة سماكة حجرة القلب اليسرى السفلية. هذا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة القلبية.

فشل القلب: مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف عضلات القلب وعملها بكفاءة أقل. في النهاية ، يبدأ القلب الضعيف بالفشل.

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تنقذ المزيد من الأرواح

بعد 60 عامًا ، تكون النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بضغط الدم المرتفع إلى جانب ذلك ، فإن عوامل مثل الحمل ، وتحديد النسل ، وانقطاع الطمث تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض النصائح للحد من ارتفاع ضغط الدم وهى:

قلل من تناولك اليومي من الصوديوم. تشمل المصادر العالية للصوديوم الأطعمة السريعة والوجبات المطبوخة واللحوم المصنعة والحساء المعلب والمجفف والوجبات الخفيفة المالحة.

استهلك الفواكه الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبقوليات وما إلى ذلك.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على نسبة منخفضة من الملح والدهون المشبعة.

كن نشيطًا بدنيًا.

الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

تجنب التدخين ، وإذا كنت لا تدخن ، قلل من التعرض للتدخين السلبي.