بيروت - نادين محمد - يمكن أن تسبب عضة الكلاب المسعورة مرضاً يسمى داء الكلب، وهو مرض تصاب به من عدوى بفيروس RABV. يسبب أعراضًا مثل النوبات والهلوسة والشلل.

تعد الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بداء الكلب هي لدغات الخفافيش أو عضات الكلاب المسعورة. يمكن الوقاية من داء الكلب إذا تم تطعيمك بسرعة بعد التعرض له. بمجرد أن تبدأ الأعراض، يكون داء الكلب قاتلاً.

حيث يدخل فيروس داء الكلب إلى جسمك عندما يدخل لعاب الكلب المسعور إلى الجسم من خلال العض ليتحرك ببطء شديد على طول الأعصاب في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). عندما يصل الضرر إلى عقلك، يتسبب الضرر في ظهور أعراض عصبية، ويمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت.

ما هي أعراض عضة الكلاب المسعورة

الصورة من موقع AdobeStock

عادة لا تظهر أعراض داء الكلب لعدة أسابيع بعد دخوله إلى الجسم. عندما يصل داء الكلب إلى جهازك العصبي المركزي، فإنك سوف تعانين من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. في المراحل الأخيرة، تظهر عليك أعراض عصبية.

الحُمى.

التعب.

الصورة من موقع AdobeStock

الحكة، الوخز، الألم.

السعال.

التهاب الحلق.

ألم عضلي.

استفراغ وغثيان.

إسهال.

الأرق.

النوبات.

الهلوسة.

ارتعاش العضلات.

عدم انتظام دقات القلب.

الصورة من موقع freepik

سرعة التنفس.

إفراط في إفراز اللعاب.

شلل الوجه

الخوف من الماء أو تناولها (رهاب الماء).

الهذيان.

صداع الرأس.

تصلب الرقبة.

الضعف، خاصةً ابتداءً من جزء الجسم الذي تعرض للعض ويتقدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

غيبوبة.

كيف يتم علاج أعراض عضة الكلاب المسعورة

لا يوجد علاج معتمد لداء الكلب بمجرد ظهور الأعراض. إذا تعرضت للعض من حيوان مسعور، فاتصلي بالطبيب في أسرع وقت ممكن.

نظفي الجرح برفق ولكن جيدًا بالماء والصابون.

سيعطيك الطبيب سلسلة من اللقاحات لمنع الفيروس من التسبب في داء الكلب و علاجًا بالأجسام المضادة مباشرة للجرح إذا لم يتم تطعيمك من قبل.

الصورة من موقع AdobeStock

لماذا لا يوجد علاج أعراض عضة الكلاب المسعورة

لا يوجد علاج لداء الكلب بمجرد انتقاله إلى الدماغ، وقد يساعد الحفاظ على سلامة حيواناتك الأليفة والابتعاد عن الحيوانات البرية ومنع تعرضك لداء الكلب. إذا تعرضت للإصابة، يمكنك الحصول على لقاح للوقاية من داء الكلب قبل أن تبدأ الأعراض.

تأكدي من أن تطعيمات حيواناتك الأليفة حديثة. وهذا يشمل الكلاب والقطط والقوارض.

لا تلمسي الحيوانات المصابة أو تحاولي اصطياد الحيوانات بنفسك.

إذا تعرضت للعض أو الخدش من قبل حيوان بري أو تعرضت لداء الكلب بطريقة أخرى، فاتصلي بالطبيب في أقرب وقت ممكن.

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت معرضة لخطر كبير للتعرض لداء الكلب، فمن الأفضل الحصول على التطعيم على أساس منتظم.

يمكنك أن تتأقلمي لمدة عدة أسابيع أو شهور بعد التعرض لداء الكلب بدون أعراض. بمجرد أن تبدأ الأعراض، يتسبب داء الكلب في الوفاة في غضون أيام قليلة.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن داء الكلب مرض خطير قاتل، ولكن يمكن الوقاية منه تمامًا إذا تم علاجك على الفور، إذا تعرضت للعض من قبل حيوان أو تعرضت لداء الكلب، فاتصلي بالطبيب الخاص بك على الفور.

المصدر هيلث لاين

اقرئي أيضا : عدوى نادرة تنتقل من لعاب الكلب وتقتل رجل