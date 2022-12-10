بيروت - نادين محمد - تعد الأشعة السينية هي أداة تصوير حيوية تُستخدم في جميع أنحاء العالم. منذ أن تم استخدامها لأول مرة لتصوير العظام منذ أكثر من 100 عام، أنقذت الأشعة السينية عددًا لا يحصى من الأرواح، وساعدت في مجموعة من الاكتشافات المهمة.

والأشعة السينية هي شكل طبيعي من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يتم إنتاجها عندما تصطدم جسيمات مشحونة ذات طاقة كافية بمادة ما.

أضرار الأشعة السينية

تعد أبرز أضرار الأشعة السينية المستخدمة هي كالتالي :

كسور العظام.

العدوى (مثل الالتهاب الرئوي).

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التكلسات (مثل حصوات الكلى أو تكلسات الأوعية الدموية).

بعض الأورام.

التهاب المفاصل.

فقدان العظام (مثل هشاشة العظام).

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مشاكل الأسنان.

مشاكل القلب (مثل قصور القلب الاحتقاني).

انسداد الأوعية الدموية.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

الأجسام الغريبة (مثل الأشياء التي يبتلعها الأطفال).

الأشعة السينية أثناء الحمل أو الرضاعة

الصورة من موقع AdobeStock

خطر الآثار الجانبية للأشعة السينية أثناء الحمل ضئيل للغاية، ولكن من المهم دائمًا حماية الجنين النامي من الأذى. يجب عليك دائمًا إخبار الطبيب الخاص بك إذا كنت تعتقدين أنك حامل إذا تم وصف فحص الأشعة السينية.

من المحتمل أن تعرض الأشعة السينية للبطن أو المعدة أو الكلى أو أسفل الظهر أو الحوض الطفل الذي لم يولد بعد إلى حزمة الأشعة السينية المباشرة. اعتمادًا على حالتك والمنطقة التي تحتاج إلى الأشعة السينية، قد يقوم طبيبك بإلغاء أو تأجيل فحص الأشعة السينية إذا كنت حاملاً. يمكن أيضًا تعديل فحص الأشعة السينية لتقليل الإشعاع.

من الآمن إجراء فحوصات الأشعة السينية أثناء الرضاعة الطبيعية، فقد لا يؤثر الإشعاع على الحليب أو الطفل، وتكون الرضاعة الطبيعية آمنة بعد إجراء أشعة سينية منتظمة.

مخاطر الأشعة السينية

بشكل عام، تعتبر الأشعة السينية آمنة وفعالة للأشخاص من جميع الأعمار.

يحتوي الإشعاع على بعض المخاطر التي يجب مراعاتها، ولكن من المهم أيضًا تذكر أن الأشعة السينية يمكن أن تساعد في اكتشاف المرض أو الإصابة في المراحل المبكرة حتى يمكن علاج المرض بشكل مناسب.

تأتي مخاطر الأشعة السينية مع التعرض التراكمي أي أنه كلما تعرضت للإشعاع على مدار حياتك، زاد خطر تعرضك للضرر من الإشعاع.

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ويعد هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسرطان في وقت لاحق من الحياة بعد التعرض للأشعة السينية وتم ربط الأشعة السينية أيضًا بإعتام عدسة العين في العين وحروق الجلد، ولكن فقط عند مستويات عالية جدًا من الإشعاع.

تتضمن الأشياء التي تعتبر عوامل خطر لتلف الأشعة السينية ما يلي:

عدد أكبر من فحوصات الأشعة السينية.

تلقي أشعة سينية في سن صغيرة.

أن تكون أنثى فالنساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان المرتبط بالإشعاع على مدى الحياة مقارنة بالرجال.

المصدر : هيلث لاين

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