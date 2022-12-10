أسباب صادمة لإصابتك بتجلط الدم

بيروت - نادين محمد - تجلط الدم هو عملية أساسية لتجنب النزيف المفرط في حالة حدوث إصابة خطيرة. ولكن هناك أوقات تصابين فيها بجلطات دموية في الساق بسبب قلة الحركة وعوامل أخرى. في حين أنه في معظم الحالات لا تدعو للقلق، يمكن أن تنتقل الجلطة الدموية إلى قلبك أو رئتيك، مما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة. هذا هو سبب أهمية فحص جلطات الدم في المستشفى.

ما هي جلطة الدم؟

الجلطة الدموية عبارة عن كتلة من الدم شبه الصلب تظهر غالبًا بعد الإصابة. يتكون دمك من خلايا مثل الصفائح الدموية وبروتينات البلازما التي تساعد في تكوين الجلطات لمنع فقدان الدم الزائد من الجسم.

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يعد تخثر الدم أو تخثره عملية مهمة تساعد بشكل كبير، خاصة في أوقات الصدمات الجسدية. ومع ذلك، فإن جلطات الدم لديها أيضًا القدرة على أن تصبح مهددة للحياة إذا تشكلت في عروقك أو أعضاء مثل القلب والرئتين.

ما الذي يسبب جلطات الدم في الساق؟

في بعض الحالات، يمكن أن تتكون جلطة دموية داخل أي من عروقك. يشار إلى هذه الحالة باسم تجلط الأوردة العميقة. هذه الجلطات تحدث بشكل شائع في الساقين. يمكن أن تحدث أيضًا في القلب أو الدماغ أو الرئتين أو في منطقة الحوض. تعد بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتجلط الدم في الساقين هي:

تلف أحد الأوردة في ساقك نتيجة لصدمة جسدية.

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توقف تدفق الدم.

فرط تخثر الدم: حالة يكون فيها الدم أكثر عرضة للتخثر من المعتاد.

الجلوس لفترات طويلة أو عدم الحركة.

الجراحة: إذا خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، فلديك فرصة متزايدة لتطوير جلطة دموية.

الصدمة الجسدية للجزء السفلي من الجسم.

الوزن: إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية في ساقيك.

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الحالات الطبية: الدوالي، التهاب الأوعية الدموية، النوبة القلبية، عيوب الجهاز التنفسي، أو حتى الحمل أو الولادة الحديثة يمكن أن تؤدي إلى جلطة دموية في وريد ساقك.

العمر: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم.

التخثر المنتشر داخل الأوعية: هذه حالة طبية تؤدي إلى تجلط الدم بشكل غير لائق بسبب عدوى أو فشل في أحد الأعضاء.

المصدر : express.co.uk

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