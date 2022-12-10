شكرا لقرائتكم خبر عن حارب الخمول والتعب مع هذه الأطعمة التي تمنحك الطاقة والنشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الشتاء، يزداد الشعور بالكسل والإرهاق والرغبة في النوم، لكن يمكنك زيادة مستويات الطاقة لديك للتغلب على التعب من خلال تغيير نظامك الغذائي، في هذا التقرير نقدم 9 أطعمة تساعدك لمحاربة الخمول والتعب وتمنحك الطاقة، بحسب موقع "Health".

الأطعمة المعززة للطاقة هناك 9 أطعمة تضيفها إلى نظامك الغذائي للحصول على طاقة فورية: 1. الفواكه والخضرواتتناول الفواكه والخضروات يزود جسمك بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والكربوهيدرات والألياف والمعادن الأساسية الأخرى التي يحتاجها للحفاظ على نشاطك. 2. الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدةعلى عكس الكربوهيدرات المكررة ، فإن الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة ستحقق الفوائد الكاملة للحبوب وستضيف أيضًا الكربوهيدرات والألياف إلى نظامك الغذائي. نتيجة لذلك، يمكنهم إعطائك دفعة سريعة من الطاقة. 3. المكسرات والبذورإن تناول المكسرات والبذور بشكل يومي هو أفضل طريقة مثبتة للتغلب على التعب ومحاربة الجوع. 1. الفواكه والخضرواتتناول الفواكه والخضروات يزود جسمك بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والكربوهيدرات والألياف والمعادن الأساسية الأخرى التي يحتاجها للحفاظ على نشاطك. 2. الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدةعلى عكس الكربوهيدرات المكررة ، فإن الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة ستحقق الفوائد الكاملة للحبوب وستضيف أيضًا الكربوهيدرات والألياف إلى نظامك الغذائي. نتيجة لذلك، يمكنهم إعطائك دفعة سريعة من الطاقة. 3. المكسرات والبذورإن تناول المكسرات والبذور بشكل يومي هو أفضل طريقة مثبتة للتغلب على التعب ومحاربة الجوع.

اللوز والجوز والكاجو والبندق وعين الجمل وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين هي الوجبة الخفيفة المثالية في منتصف بعد الظهر.

4. الموزلن يساعدك الموز على محاربة آلام الجوع فحسب، بل سيوفر لك أيضًا دفعة سريعة من الطاقة. 5. الشوفانيمكن أن يكون وعاء من الشوفان بداية صحية ليومك وعاء من الشوفان مليء بالألياف والقليل من البروتين. 6. بذور الشياتحتوى على الكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف لذا فهي المصدر المثالي للطاقة لفترات طويلة. 7. الأفوكادوالأفوكادو مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وهذا هو السبب في أن تناول الأفوكادو يمنح أجسامنا طاقة طويلة الأمد ناهيك عن أنه يمكنك عمل الكثير من الوصفات الصحية باستخدام هذه الفاكهة اللذيذة.

8. السبانخلا يمكننا تجاهل الحديد عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية التي توفر الطاقة السبانخ مصدر جيد لفيتامين ج وحمض الفوليك والحديد. 9. البيضالبيض مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية وهناك العديد من وصفات البيض الصحية والسهلة واللذيذة التي يمكنك تجربتها.