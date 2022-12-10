شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول دواء يعالج مرض السكر عند القطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على أول حبة دواء للسيطرة على مرض السكري عند القطط، وبهذا أصبح لدى أصحاب القطط التي تعاني من مرض السكري الآن خيارًا جديدًا لرعاية حيواناتهم الأليفة، بحسب موقع "Health".

الدواء، المسمى Bexacat أقراص bexagliflozin، ليس من الأنسولين وليس مخصصًا للقطط المصابة بنوع من مرض السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين بدلا من ذلك ، هو ما يسمى مثبط ناقل حركة الصوديوم الجلوكوز 2 (SGLT2).

يمنع العنصر النشط في هذه الحبة كلى القط من إعادة امتصاص الجلوكوز في الدم يخرج هذا الجلوكوز الزائد من الجسم عن طريق البول ، مما يخفض مستويات السكر في الدم.كجزء من الموافقة ، تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تتضمن ملصقات Bexacat تحذيرًا محاصرًا حول أهمية اختيار المريض يجب أن تتناول قطط معينة الدواء ، ويتم تحديده من خلال الفحص الدقيق.

يجب فحص المرضى المحتملين بحثًا عن أمراض الكلى والكبد والبنكرياس ، وكذلك الحماض الكيتوني ، وهو مستوى مرتفع من نوع من الأحماض المعروفة باسم الكيتونات في الدم.

لا ينبغي أيضًا استخدام Bexacat في القطط التي يتم علاجها بالأنسولين أو في أولئك الذين سبق أن عولجوا بالأنسولين.



لا ينبغي أن يبدأ الدواء في القطط التي لا تأكل جيدًا أو التي تعاني من الجفاف أو الخمول عند التشخيص.

يجب مراقبة القطط التي تتناول هذا الدواء بانتظام من خلال الفحوصات واختبارات الدم ، وكذلك مراقبة قلة الشهية والخمول والجفاف وفقدان الوزن.



قالت إدارة الغذاء والدواء إن القطط التي يتم علاجها بدواء "بيكساكات" قد تكون في خطر متزايد من ردود الفعل السلبية الخطيرة، بما في ذلك الحماض الكيتوني السكري. يمكن أن يكون هذا مميتًا ويجب التعامل معه على أنه حالات طوارئ.



في بيان صحفي حول الموافقة، أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه كما هو الحال في البشر، تحتاج خلايا جسم القط إلى السكر على شكل جلوكوز للحصول على الطاقة. لا تستطيع القطط المصابة بداء السكري إنتاج هرمون الأنسولين أو الاستجابة له بشكل صحيح. الأنسولين يساعد الخلايا على استخدام الجلوكوز في الوظيفة الطبيعية.

بدون أي علاج، سيكون لدى القطط المصابة بالسكري مستويات عالية من الجلوكوز في الدم والبول قد يعانون من أعراض مثل زيادة العطش والبول وفقدان الوزن وزيادة الشهية.



عادةً ما يتم علاج القطط المصابة بداء السكري بالحمية الغذائية والعلاج بالأنسولين، بما في ذلك الحقن مرتين يوميًا بفاصل 12 ساعة والدواء الجديد عبارة عن حبة بنكهة مرة واحدة يوميًا تُعطى مع أو بدون طعام للقطط.

أشارت إدارة الغذاء والدواء إلى دراستين ميدانيتين استمرت ستة أشهر ودراسة ميدانية موسعة في موافقتها وجدت الدراسات أن الدواء كان أكثر فعالية بنسبة 80٪ في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم في القطط المصابة بداء السكري.